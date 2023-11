Autounfall bei Rom mit Todesopfer und neun Verletzten

Der schwere Unfall, an dem ein LKW und ein Minivan beteiligt waren, ereignete sich nördlich von Rom.

Ein Toter und neun Verletzte ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag unweit der Hafenstadt Civitavecchia nördlich von Rom ereignete. Laut Verkehrspolizei stieß ein Lastwagen mit einem gemieteten Minivan zusammen, in dem sich neun amerikanische Kreuzfahrttouristen befanden, die in Civitavecchia an Land gegangen und in Richtung Rom unterwegs waren.

Fünf Krankenwagen waren im Einsatz und zwei Hubschrauber wurden eingesetzt, um die vier Schwerverletzten ins Krankenhaus zu bringen. Bei dem Todesopfer handelte es sich um einen US-Bürger aus New York, berichtete die Polizei. (APA)