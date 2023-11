Chinas Großbank ICBC zahlt nach Cyberangriff offenbar Lösegeld

Täter hätten sogenannte Ransomware in die IT-Systeme geschleust. Nach Angaben der Hackergruppe Lockbit habe die chinesische Großbank Lösegeld bezahlt.

Chinas größte Bank ICBC hat der Hackergruppe Lockbit zufolge nach dem massiven Cyberangriff in den USA Lösegeld bezahlt. „Sie haben Lösegeld bezahlt, Fall erledigt“, teilte ein Lockbit-Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters über die Messaging-App Tox mit. Von der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) war zunächst kein Kommentar dazu zu erhalten. In der vergangenen Woche hatte die US-Tochter der Großbank mitgeteilt, sie sei Opfer eines Hackerangriffs geworden.

Die Täter hätten sogenannte Ransomware in die IT-Systeme geschleust. Die Störungen bei dem Geldhaus beeinträchtigten auch den Handel mit US-Anleihen. (APA)