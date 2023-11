Alles fließt in Belgien – doch woher und wohin?

Immer Zores mit H2O: ob als Dauerregen, ob als mit Chemikalien verseuchtes Leitungswasser.

Harry Potter musste in Hogwarts noch Kiemenkraut schlucken, um unter Wasser atmen zu können. Mir hier in Brüssel hingegen reicht seit drei Wochen fast täglichen Regens der morgendliche Schulweg, um zum Amphibium zu mutieren. Auch der Sommer war hier in Belgien heuer feuchter, als man es im Frühling, nach fast einem Monat ohne Regen, hätte erwarten können: 285 Millimeter Niederschlag von Juni bis August, also deutlich mehr als der langjährige Durchschnitt von 234 Millimetern, berichtete das Königliche Meteorologische Institut. Jetzt wäre es dann aber auch einmal genug mit der „Drache“, wie man in Nordfrankreich und Belgien plötzliche heftige Regenschauer nennt. Ein interessantes Wort übrigens, das laut dem Standardwörterbuch „Le Robert“ vom niederländischen Verb „draschen“ stammt, was wiederum auf Deutsch „dreschen“ heißt. Der Website des Bayrischen Rundfunks wiederum entnehme ich, dass man mancherorts in Oberfranken plötzliche Regenschauer „Drascher“ nennt. Auch hier ist das „Draschen“, wie man in diesen Regionen zum Dreschen sagt, der Wortursprung: Der Regen drischt nur so auf uns ein.

Doch nicht nur von oben, auch von unten bereitet Wasser in Belgien derzeit Kummer. Dieser Tage wurde öffentlich, dass das Leitungswasser in mehreren Gemeinden der Wallonie die Grenzwerte für PFAS, giftige und nicht von selbst abbaubare Chemikalien, vielfach übersteigt. Ursprung dürfte eine ehemalige US-Armeebasis sein, wo Feuerlöschschaum mit PFAS verwendet wurde, was die Amerikaner den wallonischen Behörden zwar meldeten, von diesen aber nicht weiterverfolgt wurde. Im Zuge des politischen Gezänks, wer wann was gewusst hatte, las ich am Montag in der Zeitung „De Standaard“, dass es in Brüssel keine Grenzwerte für PFAS im Trinkwasser gibt – und das, obwohl hier die Grünen mitregieren. Was für eine Drache!

