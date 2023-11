Zverev bezwingt Alcaraz in Turin in drei Sätzen

Beim Finale der acht besten Tennisprofis der Saison in Italien setzte sich der deutsche Alexander Zverev gegen Wimbledon-Gewinner Carlos Alcaraz durch.

Der Deutsche Alexander Zverev hat bei den ATP-Finals der acht besten Tennisprofis der Saison in Turin gegen Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz in drei Sätzen gewonnen. Der Olympiasieger bezwang den Spanier im ersten Gruppenmatch der beiden am Montag mit 6:7(3), 6:3,6:4. Anschließend setzte sich Daniil Medwedew im russischen Duell mit Andrej Rublew glatt mit 6:4,6:2 durch.

Zverev: „Bin froh, den ersten Sieg in der Tasche zu haben“

„Ich bin froh, wieder hier zu sein. Ich bin glücklich, dass ich den ersten Sieg in der Tasche habe“, sagte der im Vorjahr verletzt ausgefallene Zverev, der 16 Asse geschlagen hatte. Im dritten Satz musste der Deutsche eine Schrecksekunde überstehen. Der 26-Jährige knickte um und ging zu Boden. Ein Raunen ging durch das Publikum, kurzzeitig wurden Erinnerungen an seine schwere Verletzung bei den French Open 2022 wach. Doch er stand wieder auf, brachte sein Service durch und machte kurz darauf den etwas überraschenden Sieg perfekt. (APA)