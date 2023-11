Öbag könnte bei AT&S einsteigen, Aktie bricht um 15,3 Prozent ein

Die Staatsholding Öbag könnte beim heimischen Leitplattenhersteller im Zuge einer Kapitalerhöhung einsteigen. Bei den Aktionären kommt diese Nachricht nicht gut an.

Die Staatsholding ÖBAG könnte bei dem steirischen Leiterplattenhersteller AT&S einsteigen. Das gab das Unternehmen am Montag am späten Abend bekannt. Im Zuge einer Kapitalerhöhung könnte die Öbag einen Anteil von mindestens 25 Prozent plus einer Aktie erhalten. Die Verhandlungen diesbezüglich würden laufen. Der AT&S-Vorstand will aber auch mit anderen Investoren über einen möglichen Einstieg reden.

„Zur Unterstützung der weiteren Unternehmensentwicklung“ plant das Unternehmen eine große Kapitalerhöhung sowie weitere Kapitalmaßnahmen. Das Volumen könnte insgesamt bis zu 50 Prozent des derzeitigen Grundkapitals betragen, Details seien aber noch offen.

Ob die Kapitalmaßnahmen durchgeführt werden können und ob bzw. welche Investoren einsteigen, sei noch von „allfällig erforderlichen Gremialbeschlüssen einer Einigung mit dem potenziellen Investor sowie der Evaluierung der dann vorherrschenden Marktbedingungen“ abhängig. Auch eine Zustimmung des Aufsichtsrats der AT&S sei noch ausständig.

Bei Aktionären kommt Nachricht nicht gut an

Vonseiten der Öbag wurden die Gespräche bestätigt, diese seien aber noch in einem frühen Stadium, sagte ein Öbag-Sprecher. Im Rahmen der Neugeschäftsstrategie der Staatsholding kann sich die Öbag auf Wunsch von Unternehmen an österreichischen Firmen, die in Zukunftstechnologien tätig sind, beteiligen.

Würde die Öbag 25 Prozent plus einer Aktie an AT&S übernehmen, wäre sie der größte Einzelaktionär an dem Leiterplattenhersteller. Derzeit befinden sich 64 Prozent der AT&S im Streubesitz, die Stiftungen von den Industriellen Hannes Androsch und Willibald Dörflinger halten zudem jeweils 18 Prozent.

Bei den Aktionären kamen die Nachrichten vorerst nicht gut an. Die Aktie der AT&S brach am Dienstag im Frühhandel um 15,3 Prozent auf 23,96 Euro ein. (APA)