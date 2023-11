Integrationsgipfel: Fachkräftemangel im Fokus

Aktuelle Themen sollen kein Thema sein. Dafür aber die Frage, wie Österreich attraktiver für Fachkräfte aus dem Ausland wird. Die Opposition ist zwar geladen, aber dennoch unzufrieden.

Zum inzwischen dritten Mal lädt Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) am Dienstag zu einem Integrationsgipfel, diesmal in die Sofiensäle in Wien. Zugegen wird auch Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) sein. Denn als Überthema lautet abseits von aktuellen Ereignissen fungiert der Fachkräftemangel.

Raab widmete sich zuletzt intensiver mit der Frage nach Anreizen für Zuwanderung von Fachkräften, etwa bei ihrer Reise nach Kanada, an dem sie sich ein Vorbild nehmen will. So soll es auch für das österreichische Modell künftig schon eine Art „Vorintegration“ in den Herkunftsländern geben, etwa mit Deutschkursen. An der Rot-Weiß-Rot-Karte, die vor einem Jahr reformiert wurde, hält die Integrationsministerin aber fest.

Aktuelle Themen, etwa der Umgang mit dem Nahostkonflikt, der die (Wiener) Schulen derzeit massiv beschäftigt, seien kein Schwerpunkt, heißt es aus ihrem Ressort.

„Blöder uns so einzuladen als gar nicht“

Bei unterschiedlichen Talkrunden sollen auch Expertinnen und Experten zu Wort kommen. Auch die Oppositionsparteien wurden eingeladen, nachdem sie im Vorjahr ihre Nichteinaldung kritisiert hatten.

Doch auch heuer zeigt man sich dort wenig begeistert. Am Freitag sei kurzfristig eine formelle Einladung eingelangt, berichten SPÖ und Neos. „Ernsthaftigkeit“ erkenne man dabei aber nicht. Immerhin steht diese Woche Budgetausschuss am Plan, der die Mandatare und Minister die ganze Woche über beschäftigt. „Das weiß Raab natürlich“, sagt eine Pinke. „Ich finde es ja fast blöder so einzuladen als gar nicht“. Bei der SPÖ nennt man das einen „Klassiker“: Entweder nicht einladen oder so, „dass es für uns unmöglich ist“.