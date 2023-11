Die Top Ten der beliebtesten Zimmerpflanzen in Österreichs Haushalten

Monstera, Bonsai & Co.

Welches Grün holen sich die Österreicher in die eigenen vier Wände und was steht heuer hoch im Kurs? Die Plattform Willhaben analysierte die Suchanzeigen seiner User nach Indoor-Pflanzen.

Den Trend der letzten Jahre, urbanen Lebensraum grüner und gesünder zu gestalten, ist auch in den Wohnungen – und Pflanzengeschäften – spürbar. Der grüne Dschungel in den eigenen vier Wänden ist wichtiger, das Angebot vielfältiger geworden. Doch welche Zimmerpflanzen stehen hierzulande in diesem Jahr besonders hoch im Kurs? Dieser Frage ging die Online-Plattform Willhaben nach und analysierte die Suchanfragen seiner User. Seit Anfang 2023 gingen knapp 150.000 Zimmerpflanzen-Anzeigen online.

Die Top Ten der beliebtesten Zimmerpflanzen:

Monstera Philodendron Kaktus Hoya Alocasia Bonsai Yucca Palme Orchidee Ficus Benjamin Efeutute

(red.)