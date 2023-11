Erneut Bombendrohung in Wien: Fachhochschule schließt zwei Standorte

Die FH Technikum Wien hat eine Bombendrohung per Mail erhalten: Aus Sicherheitsgründen blieben die beiden Standorte der Fachhochschule am Montag und Dienstag geschlossen.

In der vergangenen Woche hatten mehrere Wiener Schulen eine Bombendrohung per Mail erhalten, am Sonntag ist nun eine ähnliche Drohung bei der FH Technikum Wien eingelangt, in dem eine Bombe für Montag und Dienstag angekündigt wurde. Die Fachhochschule hat daher ihre beiden Standorte in Floridsdorf und der Brigittenau vorsorglich geschlossen. Die Wiener Polizei hat der „Presse“ einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung „Heute“ bestätigt.

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich wurde das Droh-Mail am Sonntag verschickt und auch an diesem Tag entdeckt, daraufhin wurde die Polizei alarmiert, die die beiden FH-Gebäude durchsucht hat.

Gefunden wurde – wie schon in der Vorwoche in den Wiener Schulen – nichts Verdächtiges. Zur Sicherheit blieben die beiden FH-Standorte in der Giefinggasse und am Hochstädtplatz am Montag und am Dienstag geschlossen. Auch bei einer neuerlichen Kontrolle am Dienstag habe die Polizei nichts gefunden. Am Mittwoch soll der Betrieb an den beiden Standorten laut „Heute“ wieder regulär stattfinden.

Ob das Droh-Mail jenen ähnelt, die vorige Woche an mehreren Schulen eingetroffen waren, sei „Gegenstand der Ermittlungen durch den Verfassungsschutz“, so Dittrich. Das Mail habe wie bei den Drohungen in der Vorwoche einen islamistischen Hintergrund gehabt (mpm/APA)