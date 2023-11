„Israels Reaktion so schwerwiegend wie Angriff der Hamas“

Brasiliens Präsident Lula kritisiert Israels Vorgehen im Gazastreifen. „Sie töten unschuldige Menschen ohne jegliche Kriterien“, sagt er. Die jüdische Gemeinschaft in seinem Land distanziert sich von seinen Aussagen.

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat Israels Vorgehen im Gazastreifen als „ebenso schwerwiegendes“ Handeln eingestuft wie den Angriff der radikalislamischen Hamas am 7. Oktober auf das Land. „Nach dem von der Hamas provozierten Terrorakt sind die Konsequenzen, die Lösung des Staates Israel, ebenso schwerwiegend wie die der Hamas“, sagte Lula am Montag (Ortszeit) in Brasília.

„Sie töten unschuldige Menschen ohne jegliche Kriterien“, fügte Lula hinzu. Vertreterinnen und Vertreter der jüdischen Gemeinschaft in Brasilien wiesen die Äußerungen zurück. Der Staatschef beschuldigte Israel auch, „Bomben dort abzuwerfen, wo Kinder, Krankenhäuser sind, unter dem Vorwand, dass dort ein Terrorist ist“. Und weiter: „Dies ist unerklärlich. Erst muss man Frauen und Kinder retten, dann kämpft man, mit wem man will“, fuhr Lula fort. Er sprach bei einer Zeremonie, bei der er 22 aus dem Gazastreifen evakuierte Brasilianer und zehn ihrer Familienmitglieder in Brasília willkommen hieß.

Jüdische Gemeinschaft in Brasilien weist Äußerungen zurück

Lulas Einschätzungen trafen auf Kritik seitens Vertretern der jüdischen Gemeinschaft in Brasilien. Die Äußerungen seien „fehlerhaft“, „unfair“ und „gefährlich“, außerdem würden sie Israel und die Hamas auf „dieselbe Stufe“ stellen, hieß es. Zugleich wurde auf „sichtbare und belegte Bemühungen“ der israelischen Behörden verwiesen, „palästinensische Zivilisten zu retten“.

„Unsere Gemeinschaft erwartet Ausgewogenheit von unseren Behörden“, fügte die Israelitische Konföderation von Brasilien hinzu, die nach eigenen Angaben 120.000 brasilianische Jüdinnen und Juden vertritt.

Hamas spricht von 12.240 Toten im Gazastreifen

Hunderte Kämpfer der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas waren am 7. Oktober nach Israel eingedrungen und hatten Gräueltaten überwiegend an Zivilisten verübt, darunter zahlreiche Kinder. Israelischen Angaben zufolge wurden etwa 1.200 Menschen in Israel getötet und rund 240 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Seitdem greift das israelische Militär massiv Ziele im Gazastreifen an, inzwischen sind auch Bodentruppen in das Palästinensergebiet eingedrungen. Nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden bis Montagabend im Gazastreifen etwa 11.240 Menschen getötet. (APA/AFP)