„The Marvels“ verzeichnet schlechtesten Kinostart jemals

Der neueste Superhelden-Blockbuster ist an den Kinokassen bisher ein ziemlicher Flop. Noch nie lief ein Marvel-Film derart schleppend an.

„The Marvels“ mag aktuell auf Platz eins der Kinocharts stehen, ja mehr als hundert Millionen Dollar hat der Blockbuster am Eröffnungswochenende weltweit eingespielt. Im Rahmen der Marvel-Filme ist er aber ein relativer Flop. In den USA und in Kanada wurden am Wochenende 47 Millionen Dollar eingespielt, so wenig wie noch nie. Der Film bildet sozusagen den Tiefpunkt der Reihe.

Aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) ist es mittlerweile der 33. Film und die Fortsetzung von „Captain Marvel“ aus 2019 – einem regelrechtem Klassenschlager. 153,4 Millionen Dollar spielte man damals alleine in den USA und Kanada am Startwochenende ein, die Fortsetzung schaffte nicht einmal ein Drittel dessen. Dabei sind Superhelden-Fortsetzungen von Marvel eigentlich Kassenhitgaranten. Einen derartigen Einbruch von über 100 Millionen Dollar gab bisher nicht.

Überhaupt belief sich das schlechteste Startergebnis eines Marvelfilms aus dem Hause Disney auf 57,2 Millionen Dollar, „Ant Man“ lief im Jahr 2015 ähnlich schleppend an. Aber selbst dieses Ergebnis wurde um knapp zehn Millionen Dollar unterboten. Bevor Marvel zu Disney kam war auch kein Film so wenig erfolgreich: Der bisherige Negativrekord liegt bei 55,4 Millionen Dollar, aufgestellt von „The Incredible Hulk“.

274, 8 Mio. Dollar Produktionskosten

Die internationalen Zahlen reißen den Superhelden-Blockbuster auch nicht heraus. 63,3 Millionen Dollar kommen zu den 47 hinzu. Das Gesamtergebnis von 110,3 Millionen Dollar bedeutet ebenso das umsatzschwächste Premierenwochenende, das MCU jemals verzeichnet hat. Eindeutig ist der Misserfolg vor allem in Hinblick auf die Produktionskosten: Der Film ist mit 274,8 Millionen Dollar der viertteuerste Marvel-Film überhaupt.

Dass „The Marvels“ kein Hit wird, haben Kritiken schon vermuten lassen. Auch die „Presse“ regte Disney bereits zum Umdenken an. Generell zeichnet sich schon länger eine Übersättigung des Kinomarktes durch Marvel-Superheldenfilme ab, durch Streaming-Zahlen bei Disney+ etwa, mit Ausnahme des Films „Guardians of the Galaxy Vol. 3“. Der startete im Mai 2023 mit 118 Millionen Dollar in den USA.

Wohl wird auch der Schauspielstreik in Hollywood der Performance ein wenig geschadet haben. Der nächste MCU-Film, „Deadpool 3“, wird nach streikbedingten Verzögerungen übrigens erst am 26. Juli nächsten Jahres in Nordamerika anlaufen. (red.)

Mehr lesen Wann kann man diese Serien und Filme endlich sehen?

>> Zu den Produktionskosten von MCU