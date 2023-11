US-Inflation sinkt auf 3,2 Prozent

Der Preisauftrieb in den USA hat im Oktober nachgelassen.

Der Preisauftrieb in den USA hat im Oktober nachgelassen. Reuters / Andrew Kelly

Der Preisauftrieb hat im Oktober damit stärker nachgelassen als von den Ökonomen erwartet.

Der Preisauftrieb in den USA hat im Oktober nachgelassen. Die Inflationsrate sank auf 3,2 Prozent, nach 3,7 Prozent im September, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Befragte Ökonomen hatten lediglich einen Rückgang auf 3,3 Prozent erwartet.

Für die US-Notenbank Fed sind die Verbraucherpreisdaten eine wichtige Orientierungsmarke beim Abstecken des geldpolitischen Kurses. Die Fed hielt die Zinsen zuletzt auf zwei Sitzungen in Folge in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent, nachdem sie zuvor eine rasante Erhöhungsserie hingelegt hatte. (APA)