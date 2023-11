Junger Österreicher stürzt von Brücke in Rom und stirbt

Der 23-Jährige stürzte zwölf Meter ab und landete auf einer Zementplatte. Er war sofort tot.

Ein 23-jähriger Österreicher ist von einer Tiber-Brücke im Zentrum von Rom in den Tod gestürzt. Nach einem Absturz über etwa zwölf Meter am Montagnachmittag landete er auf einer Zementplatte am Kai und war sofort tot. Für den in Singapur geborenen jungen Mann konnte nichts mehr getan werden, bestätigte die Polizei am Dienstag.

Der Sturz ereignete sich vor den Augen von Dutzenden Touristen, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der Brücke befanden. Der Alarm wurde von einem Zeugen ausgelöst, der die Leiche des Mannes am Ufer der Tiberinsel gesehen hatte. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Warum der Mann gestürzt ist, ist noch nicht bekannt. Aus welcher Region in Österreich der Mann stammte, wurde nicht bekannt gegeben. (APA)