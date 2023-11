Beim italienischen Luxusautohersteller dürften die Mitarbeitender grübeln, ob bereits Weihnachten ist.

Der italienische Luxusautohersteller Ferrari verschenkt Anteile am Unternehmen im Wert von geschätzt 10 Millionen Euro an die Belegschaft. Anfang 2024 werde ein Mitarbeiteraktienprogramm starten, teilte der Autobauer mit. Jede und jeder Beschäftigte könne einmalig Ferrari-Aktien im Wert von maximal 2.065 Euro erhalten. Der Aktienkurs von Ferrari war in den vergangenen Monaten um 55 Prozent gestiegen.

Ferrari vereinbarte mit den Gewerkschaften zudem erneut die Zahlung einer „Wettbewerbsprämie“ für die Jahre 2024 bis 2027. Jährlich könne die Zahlung über 17.000 Euro pro Beschäftigtem erreichen, teilte das Unternehmen mit. Einen Teil der Prämie – bis zu 3.000 Euro – können die Mitarbeiter in Aktien umwandeln. Die genaue Höhe der Prämie werde im Februar ermittelt, wenn die Bilanz für das Jahr 2023 vorliege, sagte ein Sprecher des Unternehmens der Nachrichtenagentur AFP. Für das Jahr 2022 lag die Prämie bei 13.500 Euro.

2024 rund 250 neue Mitarbeiter einstellen

Ferrari hat seinen Nettogewinn in den ersten neun Monaten 2023 um rund ein Drittel auf 963 Mio. Euro gesteigert. Damit liegt der Gewinn bereits über dem 2022 erzielten Rekorderlös von 939 Mio. Euro. Der Autobauer will im kommenden Jahr 250 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen, die Hälfte von ihnen im Jänner. (APA)