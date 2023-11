Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Biden trifft Xi. US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen sich am Mittwoch in Kalifornien, um die angespannten Beziehungen beider Länder zu stabilisieren. Die Zusammenkunft ist im Großraum San Francisco geplant und findet am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) statt. Biden und Xi haben sich seit dem G20-Gipfel vor einem Jahr im indonesischen Bali nicht mehr persönlich gesehen.. Eine Analyse über Joe Bidens Außenpolitik lesen Sie hier.

Globale Umfrage: Was die Welt von Europa hält: Die Haltung des Globalen Südens zu EU und USA ist inkonsistent: Türken, Saudis und Südafrikaner wollen das westliche Leben genießen, drücken aber in geopolitischen Fragen Moskau und Peking die Daumen. Mehr dazu.

Israelische Armee rückt ins Al-Shifa-Spital vor: Die israelische Armee ist in der Nacht auf Mittwoch in das größte Krankenhaus in Gaza-Stadt vorgerückt. Armee-Einheiten würden „eine präzise und gezielte Operation in einem bestimmten Teil des Shifa-Spitals durchführen“, teilte die Armee in einem Post auf X (vormals Twitter) mit. „Wir fordern alle Hamas-Terroristen im Spital auf, sich zu ergeben“, forderte die Armee. Die Aktion im Al-Shifa-Krankenhaus beruhe „auf Geheimdienstinformationen und operativen Notwendigkeiten“. Mehr dazu in unserem Live-Ticker.

Worum geht‘s eigentlich beim beginnenden Streik der Metaller? Das erklärt Jeannine Hierländer im heutigen Podcast bei Anna Wallner. Mehr dazu. Nach Abbruch der 6. Verhandlungsrunde der Metalltechnischen Industrie gibt es heute eintägige Streiks in rund 200 Betrieben. Was ein gerechter Abschluss der Verhandlungen wäre, dieser Frage gingen Melanie Klug und David Freudenthaler nach.

„Cyprus Confidential“ - neue Enthüllungen: Im Zuge der Untersuchung „Cyprus Confidential“ über illegale Geschäfte in Zypern flog auf, dass sich der renommierte deutsche Journalist Hubert Seipel vom russischen Präsidenten und seinem Netzwerk „kaufen“ ließ. Mehr dazu. Das internationale Recherchenetzwerk hat auch Dokumente zu mindestens zwei bisher unbekannten Firmen des ehemaligen Finanzministers Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) gesichtet. Mehr dazu.

Infineon legt Zahlen vor. Mitten in einer milliardenschweren Investitionsoffensive legt der Chip-Hersteller Infineon Technologies Zahlen vor. Infineon baut unter anderem sein Werk in Dresden für fünf Milliarden Euro aus und beteiligt sich an der dort geplanten Halbleiter-Fabrik des weltgrößten Auftragsfertigers TSMC. Für Letzteres hatte das Bundeskartellamt vergangene Woche grünes Licht gegeben. Parallel dazu sicherte sich der Chip-Hersteller in den vergangenen Wochen mehrere Großaufträge von Autobauern und -zulieferern.

Shutdown abgewendet: Der befürchtete Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA scheint abgewendet. Die Mitglieder des US-Repräsentantenhauses stimmten am Dienstag (Ortszeit) mit mehr als der erforderlichen Zweidrittelmehrheit einem Gesetzesentwurf für ein Übergangsbudget zu. Ohne Zustimmung hätten unter anderem Mitarbeiter in Teilen der öffentlichen Verwaltung ab Samstag keine Gehälter mehr bekommen.

Die Kulturhauptstädte 2024 präsentieren heute Abend in Brüssel ihr Programm. Das sind neben dem Salzkammergut heuer auch Tartu und Bodø. Zwei Monate vor dem Start haben die Bewohner des Salzkammergutes ganz unterschiedliche Gefühle zur Kulturhauptstadt 2024. Eigentlich sollte es eine große Chance sein, trotzdem haben manche massive Bedenken und sind enttäuscht, recherchierte Eva Winroither in der jüngsten „Presse am Sonntag“.

Heute ist in Wien und Niederösterreich Landesfeiertag - und damit schulfrei. Welchem Heiligen ist das zu verdanken? Diese und ein paar andere Fragen zu den Landespatronen finden Sie in unserem Quiz.

Was steht heute sonst noch auf dem Programm? Um 11 Uhr präsentiert die EU-Kommission heute ihre Herbst-Wirtschaftsprognose. Das Oberste Gericht in London verkündet ein Urteil über die Pläne der britischen Regierung, Asylwerber in Ruanda in Zentren festzuhalten. Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist heute nach Moldau, der französische Präsident Emmanuel Macron in die Schweiz. Im spanischen Parlament wird über die neue Regierung von Premier Pedro Sanchez abgestimmt. Um 10 Uhr wird die Rutsche hoch oben am Donauturm eröffnet - im Rahmen eines sogenannten „Soft Openings“. Wer nicht weiß, wovon die Rede ist, und das eigene Wien-Wissen auffrischen will: Mehr dazu.