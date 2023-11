China-USA: Die zerstrittenen Weltmächte nähern einander zaghaft an

Die Erwartungen vor dem Treffen zwischen Xi Jinping und Joe Biden in San Francisco sind gedämpft, aber kleine Erfolge sind sehr wohl möglich.

Als Xi Jinping Dienstagabend in sein Präsidentenflugzeug stieg, war der rhetorische Teppich für den anstehenden Gipfel bereits ausgerollt: Nie zuvor in den letzten Jahren haben Chinas Staatsmedien sanftmütiger über die USA geschrieben als dieser Tage. Zweifelsohne liegen große Erwartungen auf das kommende Treffen zwischen Xi und US-Präsident Joe Biden in San Francisco. Es ist schließlich ihr erstes persönliches Gespräch seit genau einem Jahr auf Bali. Doch die damalige Hoffnung auf eine Entspannung der bilateralen Beziehungen sind in Windeseile verpufft. Im Gegenteil: Der Konflikt zwischen den zwei Weltmächten ist seither nur mehr weiter eskaliert.

Kann diesmal ein nachhaltiger Neustart gelingen? Die Erwartungshaltung wurde insbesondere von US-Seite deutlich gedämpft. In Hintergrundgesprächen machten Regierungsvertreter Washingtons deutlich, dass man bei dem Gipfeltreffen auf keinen substanziellen Durchbruch hoffen solle. Es handle sich vielmehr um ein erstes, gegenseitiges Abtasten.

Fetanyl-Handel