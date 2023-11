Alle Jahre wieder: Der Nikolaus-Streit

Replik. Die wiederkehrende Debatte über christliche Festtage ist symptomatisch für eine politisch überkorrekte Gesellschaft.

So sicher wie das Amen im Gebet oder die vorgeschriebenen religiösen Feiertage in Österreich kommt es alle Jahre wieder auch zu hitzigen Diskussionen über den heiligen Nikolaus bzw. dessen Darstellung und Besuch in Kindergärten oder Schulen Anfang Dezember.

Derzeit ist zum Beispiel ein veritabler öffentlicher Streit in der Gemeinde Plainfeld in Salzburg entbrannt, wo gegen den vermutlich mehrheitlichen Wunsch der Eltern und ihrer Sprösslinge der Nikolaus ausgeladen und damit eine überaus beliebte, volkstümliche Feier mir nichts, dir nichts abgesagt wurde.

Vonseiten der hiesigen Kindergartenleitung wurde diese eher befremdliche Entscheidung als eine Reaktion auf die vermeintlich vorherrschenden kulturellen Unterschiede innerhalb der Kindergartengruppe und entsprechend eines recht eigenwilligen Verständnisses von Diversität erklärt und vertreten.

Was ist eigentlich Vielfalt?

Obwohl es in diesem Fall bereits zu einer Art Schlichtung kam – nun sollen die betroffenen Eltern und Kinder in einer demokratischen Abstimmung über den Besuch des Nikolausdarstellers rund um den 6. Dezember entscheiden –, ist diese alljährliche Auseinandersetzung um traditionell christliche Festtage und Gebräuche symptomatisch für eine teils erzwungen säkularisierte, teils politisch überkorrekte Gesellschaft, die aufgrund ihres gravierenden Missverstehens von Diversität im ursprünglichen Sinne von Vielfalt und der respektvollen Anerkennung von bestehenden Unterschieden einzelner Gruppen und ihrer Mitglieder oftmals bzw. viel zu häufig zum Nachteil des eigenen kulturellen Erbes – sprich: der (noch) geltenden Traditionen – entscheidet bzw. zu leben versucht.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

>>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Dabei ist es ein Leichtes, nachzuvollziehen, dass Diversität ihren Namen nicht verdient, wenn sie willkürlich negiert, verleugnet oder untersagt, was eigentlich Teil der Vielfalt ist. Jedoch nicht, weil dieses oder jenes zuerst da war und ihm daraus besondere Vorrechte erwuchsen, sondern weil es tatsächlich unstrittig ist, dass erst dieses und jenes zusammen Diversität/Vielfalt schaffen sowie auf Dauer garantieren.

Konsequentes Nebeneinander

Wer also im Hinblick auf Diversität die Vielfalt verkleinert, indem er etwa das Eigene fälschlicherweise für bedenklich hält, weil es einer anderen Gruppe nicht vertraut beziehungsweise nicht verständlich und daher nicht einsichtig ist, und es deswegen verbietet, schadet in erster Linie dem eigenen Ansinnen, aber zweifelsohne auch dem allgemeinen Bemühen, eine Welt des gegenseitigen Miteinanders zu kreieren.

Mit anderen Worten: Wer Diversität oder Vielfalt zum Leitmotiv seines Denkens und Handelns macht, muss auch ein konsequentes Nebeneinander ermöglichen und dadurch eine Auseinandersetzung im Sinne eines tiefergreifenden Kennen- und Schätzenlernens fördern.

Verständnis für andere

Es kann und darf jedenfalls nicht das Ziel beziehungsweise der Weisheit letzter Schluss sein, bestehenden Unterschieden durch ihr Verschweigen oder Verwischen ihren inhärenten (Mehr-)Wert zu nehmen und damit die qualitative Chance für den Einzelnen ebenso wie die ganze Gesellschaft zu vergeben, ein übergreifendes Verständnis für andere Menschen, Kulturen, Religionen, Traditionen usw. zu erlernen.

Denn wie sagte die afroamerikanische Aktivistin und Schriftstellerin Audre Lorde so treffend: „Es sind nicht unsere Unterschiede, die uns trennen. Es ist unsere Unfähigkeit, diese Unterschiede zu erkennen, zu akzeptieren und zu feiern.“

Martin Kolozs ist Autor und katholischer Publizist, geboren 1978, wohnt in Wien; www.martinkolozs.at



Reaktionen an: debatte@diepresse.com