Die Kinder in den Fängen der Hamas

Wien. Kfir lacht in die Kamera. Er ist ein kleiner Sonnenschein. So sieht es jedenfalls auf dem Bild aus. Und so wird er auch beschrieben: „Er akzeptiert jeden und lacht immer.“ In der Hand hält Kfir ein rosafarbenes Stofftier. Auf seinem Strampler sind Schildkröten und Löwen aufgedruckt. Vor ein paar Wochen soll Kfir das Krabbeln gelernt haben. Kurz darauf wurde er zur Geisel der Hamas. Das heute zehn Monate alte Baby mit den roten Haaren ist das jüngste Kind in der Gewalt der Islamisten, aber nicht das einzige. Insgesamt 37 Geiseln unter 18 Jahren sollen an jenem 7. Oktober verschleppt worden sein und sich zurzeit in der Gewalt der Hamas befinden, darunter auch der Bruder von Kfir, der vierjährige Ariel.

Das Schicksal der verschleppten Kinder rückt wieder in den Fokus, seit der bewaffnete Arm der Hamas am Montag angeboten hat, 70 Kinder und Frauen im Gegenzug für eine fünftägige Feuerpause freizulassen. Der israelische Premier Benjamin Netanjahu hatte schon kurz davor Hoffnungen genährt, als er ein Abkommen über die Freilassung von Kindern, Frauen und Älteren in den Bereich des Möglichen rückte. Viel mehr wollte er aus taktischen Gründen nicht sagen.

Sie lieben „Puzzles“ und „Lego“