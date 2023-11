Studieren in Zeiten der künstlichen Intelligenz

Der Gebrauch von KI im akademischen Betrieb ­bedroht eigenständiges Denken. Nur an Widerständen wächst man.

Es stimmt schon: Die Universitäten haben vielfach bereits auf so manche Herausforderung der künstlichen Intelligenz (KI) reagiert und Richtlinien zu ihrem Gebrauch bei Lehre und Forschung erarbeitet. Aber das kann nur der erste Schritt der Auseinandersetzung mit der KI auf akademischem Boden sein. Angesichts manifester Tendenzen zur Verschulung, zur Fragmentierung des Wissens, zur reinen Anwendungsorientierung drängt es sich mit Blick auf die KI geradezu auf, grundsätzliche Fragen neu zu stellen. Wie verträgt sich der Gebrauch der KI mit dem Sinn eines akademischen Studiums?

Das Hauptproblem lautet: Der Gebrauch der KI im akademischen Betrieb bedroht das eigenständige Denken. Er untergräbt die Spannkraft, die das Denken für eine kritische Auseinandersetzung mit Wissenschaft benötigt, und perfektioniert eine ohnehin schon etablierte Konsumhaltung. Wozu sich anstrengen, wenn die mühsame Arbeit ausgelagert werden kann? Diese Haltung läuft der Idee akademischer Bildung zuwider. Studium bedeutet, sich das im jeweiligen Fach erreichte Wissensniveau zu erarbeiten, dieses kritisch zu reflektieren und letztlich vielleicht sogar weiterzubilden. Das bedeutet natürlich Mühe. Hegel bezeichnet dies als die „saure Arbeit des Begriffs“. Die KI erweckt den verführerischen Schein, dass wir uns nun endlich diese Mühen schenken können. Aber damit überlässt man einem automatisierten Denken allzu leichtfertig das Kommando.

Mitschreiben ist wichtig!

Es ist ein Irrtum zu meinen, sich eigene Denkbemühungen ersparen zu können. Das beginnt bereits im Hörsaal. Die altbewährte Studiertechnik des Mitschreibens wird immer weniger gepflegt. Es scheint entbehrlich geworden zu sein. Geräte wie Smartphones erwecken den Schein der leichten Verfügbarkeit. Man hält etwas bildlich fest und meint, es damit schon erworben und sich angeeignet zu haben.

Doch warum ist gerade das Mitschreiben so wichtig? Weil darin eine elementare Aneignungstätigkeit ausgeübt wird. Bei jedem gehörten Satz muss aktiv mitgedacht und blitzschnell unterschieden werden: Ist das Gehörte von der Sache her wesentlich und daher festzuhalten oder nicht? Dieses Unterscheiden des Wesentlichen vom Unwesentlichen beim Zuhören ist schon Tätigkeit des Begreifens. Diese will geübt sein.

Zu Beginn wird dies schwerfallen, man wird fast alles mitnotieren. Je besser man wird, desto leichter wird das Unterscheiden fallen, und desto klarer und punktueller werden die Notizen.

Überhaupt sind Sprechen und Lesen kein Automatismus eines Operierens mit Zeichen. Das wird gerade an wissenschaftlichen Texten besonders deutlich. Diese sind, für den im Fach noch nicht Gebildeten, opak. Weder kennt man die Terminologie noch das behandelte Problem und dessen Relevanz. Es sind vielfach Zeichen ohne Bedeutung.

Doch für anspruchsvolle wie für schlichte Texte gilt gleichermaßen: Ihr Bedeutungsgehalt muss im Vollzug des Sprechens oder Lesens zu neuem Leben erweckt werden. Dazu bedarf es permanenter Eigenaktivität. Denn vom Gelesenen kann man nur das an Sinn empfangen, was man in sich zu erwecken vermag.

Je mehr wir uns mit der Sache befassen, je konkreter unser Begreifen wird, desto sprechender werden die Texte.

Wachsen am Widerstand

Die KI verspricht die attraktive Möglichkeit einer Abkürzung, wo es keine geben kann. Es ist dieser verführerische Schein der leichten Verfügbarkeit im beliebigen Generieren und Arrangieren von Texten. Dieser Schein ist jedoch das größte Hindernis in der Aneignung von Wissen und im Erwerb von Erkenntnis.

Wer sich die eigene Auseinandersetzung mit der Sache ersparen will, auch die Erfahrungen des Scheiterns, des Nichtverstehens, wer sich nicht die Einsichten an dem Widerstand eines zunächst völlig opak erscheinenden Textes oder eines Arguments abringt, der bringt sich selbst um die Möglichkeit echter Einsicht und Erkenntnis.

Nur an Widerständen wächst man. Das gilt für die physischen Kräfte, und das gilt nicht weniger für die mentalen Fähigkeiten. In der Schwerelosigkeit degeneriert der Körper, in der Schwerelosigkeit automatisiert generierter Wissensbestände verkümmert der Geist.

Überlässt man die Mühe der Auseinandersetzung einer KI, begibt man sich in eine doppelte Abhängigkeit. Zum einen in die Abhängigkeit von den Algorithmen, die ja im Grunde nicht mehr machen, als Zeichen nach Wahrscheinlichkeiten zusammenzufügen. Zum anderen aber macht man sich davon abhängig, was gerade aktuell im Netz an Datenmaterial zugänglich ist. Das aber ist das Gegenteil von kritischem Denken. Im Unterschied zu einem solchen automatisierten Denken zeichnet sich kritisches Denken dadurch aus, dass es sich zu begründen weiß, die Quellen und Voraussetzungen seines Wissens reflektiert und sich im Bewusstsein seines Weges und Ziels entfaltet. Genau dieses kritische Denken sollte im universitären Studium kultiviert werden.

Um also eine KI sinnvoll nutzen zu können – etwa als Übersetzungshilfe –, muss man selbst immer noch „besser“ sein als die KI, also die gelieferten Zusammenstellungen auf ihre Qualität hin beurteilen können. Diese Souveränität des kritischen Urteils ist Leistung des eigenständigen Denkens. Die KI kann dabei wie ein Fahrzeug fungieren, dass das Zurücklegen einer bekannten Wegstrecke erleichtert. Man selbst aber muss das Ziel der Reise und den Weg dorthin kennen.

Mut zum Denken

Verfügt man über gute Fremdsprachenkenntnisse, lässt sich ein Übersetzungsprogramm mit Gewinn nützen. In der Regel wird man jeden Satz, den die KI liefert, aus der Kenntnis der Terminologie und Semantik weiter mithilfe der KI verfeinern. Oder ein anderes Beispiel: Natürlich lässt sich zur Vorbereitung für ein Meeting die KI als Inspirationsquelle nutzen. Das erspart Zeit im hektischen Berufsalltag. Aber auch da ist es notwendig, Herr des Verfahrens zu bleiben und sich nicht der Maschine kritiklos auszuliefern.

Kurz: Nutzt man hingegen die KI als Ersatz für die eigenständige Auseinandersetzung mit einem Problem, untergräbt man die eigene Souveränität im Umgang mit dem jeweiligen Sachverhalt. Der Sinn des akademischen Studiums liegt nicht darin, möglichst aufwandsneutral zu einem Abschluss zu gelangen.

Freiheit des Denkens

Gegen die Verführung, es sich mit der KI billig und bequem zu machen, steht der Impetus der Freiheit eines souveränen, kritischen Denkens. Jedes akademische Studium lebt von der Spannkraft des Denkens.

Der Kantische Leitspruch der Aufklärung lautet ja: „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ Es bedarf heute mehr denn je dieses Mutes, um sich nicht durch den Schein der leichten Verfügbarkeit durch die KI verführen zu lassen. Was Kant meint, ist ja, dass sich das Denken von Vormundschaft befreien muss. Das kann nur dann gelingen, wenn es sich auf die Autorität der Vernunft und nicht auf die Vormundschaft „intelligenter“ Systeme stützt.

