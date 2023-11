Galaxy Watch 6: Update für einen Klassiker

Die neueste Version der Smartwatch von Samsung setzt noch einmal eins drauf: Sie ist schlanker als das Vorgängermodell, eine drehbare Lünette vereinfacht die Navigation.

Es hat bei Samsung Tradition, dass es jährlich nicht nur neue Smartphones gibt, sondern auch eine neue Smartwatch. Das ist mittlerweile eine Herausforderung. Was soll man beispielsweise bei der sehr guten Galaxy Watch Pro der fünften Generation noch verbessern?

Doch kaum haben wir die neue Watch 6 Classic (47-mm-Variante) an der Hand, gefällt sie uns schon besser: Sie ist schlanker und dünner als die Watch 5 Pro und sieht am Handgelenk besser aus. Das Oled-Display ist hell und mit einer Auflösung von 480 x 480 Pixeln sehr scharf und auch bei direktem Sonnenlicht gut lesbar. Neu ist, dass die Lünette der Uhr drehbar ist. Man kann damit schneller durch die verschiedenen Modi wechseln als per Touch auf der Uhr.

Bildschirm bleibt ungewollte schwarz

Die Galaxy Watch 6 deckt mehr als 100 Sportarten ab, in unserem Fall (Mountainbike) gibt es zwei Kritikpunkte: Will man während der Fahrt die aktuellen Daten sehen, genügt es nicht, die Hand vom Lenker zu nehmen. Da bleibt der Bildschirm schwarz. Man muss stattdessen die Hand kurz an der Seite herunterhängen lassen, erst dann wird mit dem Hochheben der Bildschirm aktiv. Und die automatische Pausenerkennung erkennt eine Pause, wenn man mit geringer Geschwindigkeit (geschätzt weniger als 5 km/h) aufwärts fährt – was bei steilen Passagen durchaus der Fall sein kann.

Von den vielen Features der Uhr – EKG, Sauerstoffsättigung, Schlafanalyse, Sturzerkennung, Temperaturmessung – beeindruckten uns vor allem die Messung des Blutdrucks (überraschend präzise) und die der Körperzusammensetzung. Die Samsung Galaxy Watch 6 Classic kostet im Handel um die 300 Euro.