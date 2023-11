Skandalminister bringt kroatischen Premier in Bedrängnis

In Kroatien sorgt eine Unfallfahrt mit Todesfolge des nun entlassenen Vertiedigungsministers für eine Krise.

Der Bauunternehmer Goran Šarić starb auf dem Weg zu einer Baustelle. Der 40-jährige Kroate aus dem Dorf Privlaka hatte sich am Samstagmorgen mit seinem Kleintransporter in Richtung der nahen Provinzstadt Vinkovci aufgemacht. Zu spät sah er um 6:15 Uhr im dichten Nebel den schweren Geländewagen, der hinter einem LKW plötzlich zum Überholen ausscherte und frontal auf ihn zuraste: Der zweifache Familienvater hatte keine Chance.

Der Unfall und der prominente Unglücksfahrer bewegen Kroatien noch immer: Der mittlerweile entlassene Verteidigungsminister Mario Banožić saß am Steuer. Er verdiene „keinerlei Mitgefühl“, titelt empört das Zagreber Webportal „index.hr“. Dem verletzten Ex-Minister sei „außer einer schnellen Genesung“ auch ein „schneller Prozess“ zu wünschen.

Der 44-jährige Minister war auf dem Weg zur Jagd offenbar viel zu schnell unterwegs. Medienberichten zufolge soll der Parteigänger der konservativen HDZ bei einer St.-Martinsfeier am Abend zuvor lange gefeiert haben. 0,21 Promille Restalkohol soll er im Blut gehabt haben. Unklar ist, ob die Polizei dem schwer Verletzten die Blutprobe unmittelbar nach dem Unfall oder erst Stunden später im Krankenhaus entnahm.

Privat im Armeeflugzug

Nun kommt auch der kroatische Premier Andrej Plenković in Bedrängnis, weil er so lange an Banožić festgehalten hat. Banožić, früher Bürgermeister von Vinkovci, soll sich per Plagiat eines alten Marketing-Lehrbuchs einen Dozentenjob verschafft haben. Als Minister soll er zudem regelmäßig Armeeflugzeuge für Privatreisen genutzt, sich eine staatliche Wohnung in Zagreb billig zugeschanzt und widerrechtlich auch günstige Staatskredite verschafft haben. Trotz aller Fehltritte weisen Juristen darauf hin, dass der zum Buhmann des Landes mutierte Ex-Politiker vor Gericht dieselben Rechte haben müsse wie jeder andere Angeklagte auch.