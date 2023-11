Die Beatles haben mit ihrer „neuen“ Single „Now And Then“ RAF Camora und Ski Aggu vom Thron gestürzt. Auch die Album-Charts dominieren ältere Herren, die Rolling Stones.

Man könnte sich in den 1960ern wähnen: Die Beatles und die Rolling Stones dominieren die österreichischen Charts. Die „neue“ und allerletzte The-Beatles-Single „Now And Then“ hat sich – wie schon in Großbritannien und Deutschland – an die Spitze der Ö3 Austrian Top 40 gesetzt, und damit RAF Camora und Ski Aggu, mit „Liebe Grüsse“ auf Platz drei verdrängt.

Der Spitzenplatz in den Albencharts gehört den Rolling Stones, allerdings mit tatsächlich neuem Material: Sie stehen mit „Hackney Diamonds“ wieder ganz oben. In der dritten Woche konnten sie diese Position von Taylor Swift mit der Neuaufnahme ihres Albums „1989“ als „Taylor‘s Version“ zurückerobern. (APA/Red.)

„Now And Then“ Ex-Beatle John Lennon hatte „Now and Then“ Ende der 70er-Jahre in seiner New Yorker Wohnung aufgenommen. Nach seiner Ermordung im Dezember 1980 schenkte seine Witwe Yoko Ono 1994 Paul McCartney die Demokassette mit Lennons Stimme und Klavierbegleitung. Zwei Songs von der Kassette wurden bereits Mitte der 90er-Jahre von Produzent Jeff Lynne neu abgemischt und veröffentlicht. Doch reichte die Technik damals nicht aus, um bei „Now and Then“ störende Hintergrundgeräusche zu entfernen und die Stimme des Verstorbenen in ausreichender Qualität zu extrahieren. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz gelang dies nun.