Wie Beton klimafreundlicher sein kann

Beton soll klimafreundlicher werden. Neuste Ergebnisse versprechen große Einsparungen, bringen aber auch Herausforderungen.

Beton spielt im modernen Leben und in der Bauwirtschaft eine tragende Rolle – im wahrsten Sinne des Wortes. Als Material für Fundamente, Brücken oder Tunnel ist er ein zentraler Stoff für den Sektor. Gleichzeitig ist die Herstellung des Bindemittels Zement für 3,3 Prozent der österreichischen Treibhausgasemissionen (CO 2 ) verantwortlich. Betrachtet man den gesamten globalen Bau- und Gebäudesektor, steht dieser für fast 40 Prozent der weltweiten CO 2 -Emissionen.

Damit liegt ein großer Hebel in der Branche, heißt es am Dienstag bei der Präsentation des Forschungsprojekts RCC2 (Reduced Carbon Concrete). Dabei handelt es sich um ein Forschungsprojekt eines Konsortiums aus mehr als zehn Akteuren aus dem Bau- und Gebäudesektor, der FFG, der Stadt Wien und dem Klimaschutzministerium.

Neue Mischung