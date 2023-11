Wie Putin einen deutschen TV-Journalisten „gekauft“ hat

Hubert Seipel in einem Interview mit Wladimir Putin in Wladiwostok vor neun Jahren.

Hubert Seipel in einem Interview mit Wladimir Putin in Wladiwostok vor neun Jahren. EPA/Mikhail Klementyev

Hubert Seipel, preisgekrönter TV-Journalist und Buchautor mit Nähe zum Kremlchef, bezog aus Russland 600.000 Euro für ein Buchprojekt. Es war kein Einzelfall.

Zum Jahrestag des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar fuhr Hubert Seipel dem ukrainischen Botschafter in Österreich im ORF-Diskussionsformat „Im Zentrum“ in die Parade. Die Eskalation des Ukraine-Kriegs sei eine Mär, sagte der deutsche Fernsehjournalist, Buchautor und angebliche Putin-Kenner. Als ihm Wassyl Chymynez widersprach, warf Seipel ihm vor, ihm fehle jeder Bezug zur Realität. Der Diplomat bewahrte die Fassung. Dabei hatte der Journalist schon im Februar 2022, unmittelbar vor der Invasion, an gleicher Stelle einen möglichen Krieg als „Hysterie“ abgetan.

Am Ende der TV-Debatte zitierte Moderatorin Claudia Reiterer aus „Imagine“, John Lennons Friedenshymne, was manchen unpassend erschien. Nun stellt sich eine andere Frage, die sich einigen damals aufgedrängt haben mag: Stell dir vor, Seipel ist ein von Russland gedungener Journalist und verbreitet das Narrativ des Kreml im deutschsprachigen Fernsehen.

„Logistische Unterstützung“

Denn genau das hat der mit renommierten Preisen ausgezeichnete deutsche TV-Journalist getan, wie eine Recherche des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ und des ZDF-Formats „Frontal“ zutage gefördert hat. Im Zuge der Untersuchung „Cyprus Confidential“ über illegale Geschäfte in Zypern flog auf, dass Hubert Seipel der erste prominente Journalist ist, der sich vom russischen Präsidenten und seinem Netzwerk „kaufen“ ließ.

Über die Briefkastenfirma De Vere Worldwide Corporation mit Sitz auf den Virgin Islands in der Karibik, die zum Firmenimperium des russischen Oligarchen Alexej Mordaschow gehört, bezog Seipel in mehreren Tranchen ein Honorar von 600.000 Euro für ein Buchprojekt. Der Sponsor unterstütze das Buch über „das Umfeld in der Russischen Föderation, das im Jahr 2019 veröffentlicht werden soll“, heißt es in dem im März 2018 abgeschlossenen Sponsorenvertrag. Der Deal garantierte dem Autor „logistische und organisatorische Unterstützung“.

Bei der Jagd und beim Judo

Das Buch „Putins Macht. Warum Europa Russland braucht“ erschien dann erst 2021 im Verlag Hoffmann und Campe, wie 2015 bereits die Biografie „Putin. Innenansichten der Macht“. In einer gewundenen Erklärung gab Seipel jetzt zu, das Honorar erhalten zu haben, was er in einem Interview vor zwei Jahren noch vehement abgestritten hatte. Mordaschow habe keinen Einfluss auf seine Arbeit genommen, rechtfertig er sich heute. Eine Vereinbarung bestätigt indes, dass der Journalist bereits 2013 Geld aus Russland kassiert hat. Die EU und USA haben Mordaschow 2022 wegen seiner Nähe zum Kremlchef nach der russischen Invasion mit Sanktionen belegt.

Seipel hat für den NDR eine Reihe von Interviews mit Wladimir Putin geführt, der ihm einen exklusivem Einblick in seine Welt bot. So zeigte er den russischen Machthaber bei seinen Hobbys, bei der Jagd in Sibirien, beim Eishockey, beim Judo, im Schwimmbecken oder beim Spielen mit seinem Hund. Deutsche Talkshows priesen den heute 73-Jährigen als intimen Putin-Experten an. In „Ich, Putin“ hat er ihm schon 2012 ein TV-Porträt gewidmet Laut „Spiegel“-Informationen hat der Journalist ihn 2009 im Rahmen einer Dokumentation über den Staatskonzern Gazprom kennengelernt. Später habe er in seiner Residenz übernachtet und mit ihm Billard gespielt.

Interview mit Snowden

Hubert Seipel hatte sich als investigativer Journalist, unter anderem bei Spiel“ und „Stern“, mit einem Buch über die Flick-Affäre und der Doku „Die Macht, die Gier und der Größenwahn“ über den VW-Konzern und Ferdinand Piëch einen Namen gemacht. Für Furore sorgte auch ein TV-Interview mit dem US-Whistleblower Edward Snowden, der in Russland Zuflucht gesucht hatte.

Der Medienskandal ist vor allem für die öffentlich-rechtlichen deutschsprachigen Sender peinlich, die den Interviews und Dokus Seipels einen prominenten Sendeplatz boten und ihn als Putin-Kenner in Talkshows einluden, in denen er sich als Erklärer Russlands und seines Präsidenten gerierte – meist mit einem positiven Spin. Das ZDF begann noch am Dienstagabend in einem Beitrag des Magazins „Frontal“ mit der Aufarbeitung einer Affäre, die die Glaubwürdigkeit der Sender erschüttert.