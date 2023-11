Moskaus Rohstoffminister in Nordkorea: „Substanzielle Zusammenarbeit“

Dieses undatierte Bild, das am 15. November 2023 von Nordkoreas offizieller Korean Central News Agency (KCNA) veröffentlicht wurde, zeigt den ersten Bodenverbrennungstest eines Hochleistungs-Feststoffmotors für eine neue ballistische Mittelstreckenrakete an einem unbekannten Ort in Nordkorea.

Dieses undatierte Bild, das am 15. November 2023 von Nordkoreas offizieller Korean Central News Agency (KCNA) veröffentlicht wurde, zeigt den ersten Bodenverbrennungstest eines Hochleistungs-Feststoffmotors für eine neue ballistische Mittelstreckenrakete an einem unbekannten Ort in Nordkorea. APA / AFP / Str

Nordkoreas Machthaber bekräftigen ihre Unterstützung für Russland. Nordkoreanische Staatsmedien berichten von erfolgreichen Tests von „neuen Feststofftriebwerken mit hoher Schubkraft“ für ballistische Mittelstreckenraketen.

Eine russische Delegation unter Leitung von Rohstoffminister Alexander Koslow hält sich zu Gesprächen in Nordkorea auf. Laut Koslow will Russland eine „substanzielle Zusammenarbeit“ mit Nordkorea auf der Grundlage der Vereinbarungen entwickeln, die der russische Präsident Wladimir Putin und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un bei ihrem Treffen im September im Fernen Osten Russlands getroffen hätten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch.

Russland und Nordkorea hätten sich über Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie ausgetauscht, so die Agentur. Nordkorea habe Russland in regionalen und internationalen Fragen „voll unterstützt“. Der südkoreanische Geheimdienst berichtete diesen Monat, dass sich Nordkorea in der Endphase der Vorbereitungen für den Start eines Spionagesatelliten befinde und dabei offenbar technische Unterstützung aus Russland erhalten habe.

Der russische Energieminister Alexander Kozlow war in Nordkorea zu Gast. Reuters / Kcna

Tests von „neuen Feststofftriebwerken mit hoher Schubkraft“

Nordkoreanische Staatsmedien berichteten am Mittwoch auch, dass das Land erfolgreich Tests von „neuen Feststofftriebwerken mit hoher Schubkraft“ für ballistische Mittelstreckenraketen (IRBM) durchgeführt habe. „Der Test bot eine sichere Garantie für die zuverlässige Beschleunigung der Entwicklung des neuen IRBM-Systems“, so KCNA. Die jüngsten Tests seien angesichts des ernsten und instabilen Sicherheitsumfelds, mit dem das Land konfrontiert sei, und der „böswilligen“ Absprachen seiner Feinde von wesentlicher Bedeutung für die Verbesserung der strategischen Offensivfähigkeiten des Militärs.

Militärischen Analysten zufolge sind Feststoffraketen einfacher und sicherer zu bedienen, benötigen weniger logistische Unterstützung, sind schwerer zu entdecken und haben eine längere Lebensdauer als Raketen mit Flüssigtreibstoff. Heuer testete Nordkorea seine erste Interkontinentalrakete (ICBM) mit Festtreibstoff - die größte Kategorie ballistischer Raketen - und setzt diese Technologie auch für eine Reihe kleinerer Waffen ein. Nordkoreas Raketenprogramm ist ebenso wie seine Atomwaffen durch Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates verboten.

Die Regierung in Washington wirft Nordkorea vor, Russland mit Rüstungsgütern für den Krieg in der Ukraine zu beliefern, und Moskau, Nordkorea mit militärtechnischer Hilfe zu unterstützen. Nordkorea und Russland haben jeglichen Waffenhandel bestritten.