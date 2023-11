„Wer nichts erbt, sollte sich nicht auf den Staat verlassen“

Ingo Hofmann: Wir werden uns vor allem daran gewöhnen müssen. In einer sehr globalen und vernetzten Welt werden sich Krisen künftig die Hand geben. Es ist mittlerweile ein neues Normal geworden. Tatsächlich gab es derartige Ereignisse immer wieder. Allerdings werden die Abstände kürzer. Und die Gründe immer paradoxer. Dass der Nahe Osten ein Krisenherd ist, weiß man. Dass diese Eskalation allerdings passierte, nachdem es zwischen Israel und Saudiarabien eine Annährung gegeben hatte, überraschte. Der Ukraine-Krieg ist ja mittlerweile in einen Tonfall der Normalität übergegangen. Wir haben uns in vielerlei Hinsicht in Sicherheit gewogen. Auf politischer Ebene dachte man, es genüge, Putin zu umarmen, dann passiert schon nichts. Und auch auf privater Ebene herrscht immer öfter die Meinung: Der Staat wird es schon richten.