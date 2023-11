Grüne wollen U-Ausschuss zu René Benko und Signa

Grünen-Abgeordnete Nina Tomaselli schlägt vor, klären zu lassen, ob es für René Benko eine „Spezialbehandlung“ der Politik gab.

Die Opposition will noch vor der Nationalratswahl einen neuen U-Ausschuss einsetzen. Über das Thema ist man sich bisher aber nicht einig geworden. Nun kommt ein neuer Vorschlag - ausgerechnet von einer der beiden Regierungsparteien, den Grünen: Die Abgeordnete Nina Tomaselli will die Frage nach einer politischen Verantwortung für die Causa rund um den Immobilienunternehmer René Benko und seiner Signa klären lassen. So solle untersucht werden, ob es eine „Spezialbehandlung seitens der Politik, dass er sein Luftschlösserreich so aufbauen konnte“ gegeben habe, wie Tomaselli am Mittwoch im Ö1-Morgenjournal erklärte.

Vor allem die Übernahme der Kika/Leiner-Gruppe während der ÖVP-FPÖ-Regierung werfe Fragen auf: „Warum war das der türkis-blauen Regierung so ein Anliegen, dass Benko und seine Signa Kika-/Leiner übernehmen?“ Außerdem sollten mögliche Interventionen im Finanzministerium für den Immobilienunternehme unter die Lupe genommen werden. Ein Foul am Koalitionspartner ÖVP (Benko galt als Vertrauter von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz) sieht Tomaselli nicht: „Es sind ja viele dem angeblichen Wunderwuzzi auf den Leim gegangen. Das betrifft Vertreter fast aller Parteien.“

SPÖ und FPÖ geben sich zum Thema U-Ausschuss bisher bedeckt. Thema könnte jedenfalls auch die Covid-19-Finanzierungsagentur COFAG sein. (Red.)