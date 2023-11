Über einen Kopfhörer im Ohr wurden einem jungen Mann in Bozen offenbar die Antworten eingesagt. Polizisten bemerkten das, der Mann schluckte darauf hin offenbar den Ohrstöpsel und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Auf eine etwas kuriose Weise wollte ein Schummler in Italien seine Spuren verwischen. Der Prüfling hatte bei der theoretischen Führerscheinprüfung in Bozen in Südtirol einen Kopfhörer im Ohr, über den ihm die Antworten eingesagt wurden. Als er dann kontrolliert wurde, verschluckte er den Stöpsel kurzerhand, wie das Nachrichtenportal „Stol.it“ berichtet.

Polizisten in Zivil kamen in den Prüfungsraum und wurden auf den Burschen mit dem Ohrstöpsel aufmerksam. Sie versuchten noch, den Kandidaten daran zu hindern, das elektronische Gerät zu schlucken - ohne Erfolg.

Die Beamten brachten den jungen Mann dann zum Röntgen ins Krankenhaus. Auf eine Aufnahme war es klar zu erkennen. Ihm droht nun eine Haftstrafe - und die Prüfung muss er wohl auch noch einmal machen. (Red.)