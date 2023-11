Pink will so gegen die in den USA grassierende Zensur protestieren.

Im vergangenen Schuljahr wurden in Florida gut 1400 Bücher von öffentlichen Schulen verbannt. Pink will vier davon nun kostenlos auf ihren Konzerten verteilen – und so protestieren.

2000 Exemplare vier verschiedener Bücher werden dem Publikum von Popstar Pink in Florida kostenlos zur Verfügung stehen. Der US-Bundestaat hat sich zuletzt immer mehr als Zentrum von Angriffen auf die Meinungsfreiheit entpuppt. Der seit 2019 dort amtierende Gouverneur Ron DeSantis hat im vergangenen Jahr etwa das Gesetz „Parental Rights in Education Act“ (auch bekannt als „Don‘t Say Gay“-Gesetz) unterzeichnet. Es verbietet Grundschulen über sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentitäten aufzuklären. Die Datenbank des Autorenverbands PEN America verzeichnete vergangenes Schuljahr 3362 Buchverbote an öffentlichen Schulen in den Vereinigten Staaten, betroffen sind 1557 Titel. Vierzig Prozent davon – 1406 Fälle – entfielen auf den Bundestaat Florida.

Viele der betroffenen Werke wurden von Frauen, LGBTQ+- oder schwarzen Autoren verfasst und behandeln Themen wie Diskriminierung und gesellschaftliches Ungleichgewicht. Vier davon will Sängerin Pink nun im Rahmen ihrer Konzerte in Florida verschenken: „Menschenkind“ von Toni Morrisons, „The Family Book“ von Todd Parrs, „Girls Who Code“ von Stacia Deutsch und das Gedicht „The Hill We Climb“, das Amanda Gorman bei der Amtseinführung von Joe Biden im Jänner 2021 vortrug.

„Menschenkind“ (Originaltitel: Beloved) von Toni Morrison ist das Portrait einer ehemals versklavten Familie, es wurde PEN America zufolge aus Bibliotheken und Klassenzimmern in acht Bezirken Floridas verbannt. Auch vier weitere Bücher der Autorin verschwanden in diversen Bezirken aus den Regalen. „The Family Book“ bildet die Vielfalt von Familien ab, darunter auch gleichgeschlechtliche Elternschaft. Es wurde aus Schulen entfernt, nachdem sich einige Eltern über ebenjene Darstellung (die, der gleichgeschlechtlichen Liebe) beschwert hatten. „Girls Who Code“ handelt von einer Gruppe junger Mädchen, die Teil eines Programmierclubs sind. Das Verbot würde nicht nur die Sichtbarkeit von Frauen in Technologiebereichen vermindern, sondern auch die Vielfalt der Branche behindern, hieß es aus Autorinnenkreisen.

Moms for Liberty für Verbote

Das Buch zu Gormans Gedicht „The Hill We Climb“, das die Autorin mit gerade einmal 22 Jahren geschrieben hatte, wurde aus einer Grundschule im Bezirk Miami-Dade verbannt, nachdem sich nur ein Elternteil beschwert hatte. Es stellte sich später heraus, das ebenjene Mutter der rechtextremen Aktivistengruppe Moms for Liberty angehörte. Eine Gruppe, die sich laufend für das Verbot von Büchern einsetzt, die sich mit Sexualität, LGBTQ+-Rechten und Rassismus befassen.

„Seit meiner Kindheit haben mir Bücher besondere Freude bereitet“, wird Sängerin Pink in einer Erklärung zitiert. „Ich bin deshalb nicht bereit, dabei zuzusehen, wie Bücher an Schulen verboten werden.“ Insbesondere dann nicht, wenn sich die Verbote gegen LGBTQ+- und schwarze Autoren richten, führt sie aus. In einem Livestream auf Instagram beschreibt sich die Sängerin als „unersättliche Leserin“. Sie könne sich nicht vorstellen, dass ihre eigenen Eltern ihr vorschreiben würden, was ihr Kinder lesen dürfen und was nicht. Geschweige denn, die Eltern von jemand anderem oder überhaupt jemand, der nicht einmal Kinder habe.

Die Aktion geht in gemeinsamer Sache mit PEN America über die Bühne, dort gibt man sich begeistert. Kasey Meegan, Direktorin des Verbands: „Jedes Kind verdient den Zugang zu Literatur, die sein Leben widerspiegelt. Die um sich greifende Zensur beraubt Kinder der Möglichkeit, sich selbst in Büchern zu sehen und etwas über die Welt und ihre Geschichte zu lernen.“ (evdin)