Otto Mauer Preis 2023 geht an Belinda Kazeem-Kamiński

Die Jury begründet ihre Entscheidung mit dem unverkennbaren und ästhetisch präzisen Ausdruck, den Künstlerin Kazeem-Kamiński relevanten gesellschaftlichen Fragestellungen verleiht. In einer Woche wird der Preis in Wien übergeben.

Für ihre kritische Auseinandersetzung mit Fragen der kolonialen Vergangenheit wird die in Wien geborene und arbeitende Künstlerin Belinda Kazeem-Kamiński nun geehrt. Sie erhält den heuer zum 43. Mal vergebenen Otto Mauer Preis für bildende Kunst. Mit 11.000 Euro ist die Auszeichnung dotiert, überreicht wird sie am 23. November in Wien, wie der Otto Mauer Fonds, der den Preis vergibt, am Mittwoch mitteilte.

„Belinda Kazeem-Kamiński setzt sich als Künstlerin und Theoretikerin auf inhaltlich wie formal überzeugende Weise kritisch engagiert mit Fragen der kolonialen Vergangenheit und deren rassistischen Aspekten auseinander“, begründete die Jury. „In ihren Fotografien, Filmen und installativen Arbeiten thematisiert sie Gewalterfahrungen und weist auch aus der Perspektive von schwarzen Menschen in der Diaspora auf Traumata der kolonialen Geschichte hin.“ Sie erörtere dabei auf der Grundlage schwarzer feministischer Theorie Wirkungszusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Polarisierende Sichtweisen, dialogische Perspektiven

In ihrer Arbeit als Autorin und Wissenschafterin analysiere sie polarisierende Sichtweisen und setze diesen dialogischen Perspektiven in Gestalt der Verknüpfung von Dokumentation und Fiktion entgegen. Besonders überzeugte die Jury die dahingehende Ästhtetik: „Belinda Kazeem-Kamiński verleiht relevanten gesellschaftlichen Fragestellungen einen unverkennbaren und ästhetisch präzisen Ausdruck“.

Kazeem-Kamiński studierte Internationale Entwicklung in Wien und besuchte die Schule für Künstlerische Photographie Friedl Kubelka. Von 2015 bis 2021 absolvierte sie ein Doktoratsstudium an der Akademie der bildenden Künste Wien mit dem Dissertationsprojekt „The Non-Human. The Believer“. In dem von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften geförderten Projekt beschäftigt sie sich mit den Auswirkungen von Versklavung und Kolonialismus in Österreich.

Der Jury des Preises gehörten heuer Sabine Folie (Direktorin Kunstsammlungen der Akademie der bildenden Künste), Rainer Fuchs (Chefkurator und stellvertretender Direktor mumok), Katrin Hornek (Künstlerin, Msgr. Otto Mauer Preisträgerin 2021), Almut Rink (Künstlerin), Johanna Schwanberg (Direktorin Dom Museum Wien) und Pater Gustav Schörghofer an. Im Vorjahr wurde das Höchstalter für Bewerberinnen und Bewerber übrigens auf 45 Jahre angehoben. (APA/red.)