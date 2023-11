Frau mit zwei Gebärmüttern ist doppelt schwanger

Eine Frau in den USA ist schwanger. Mit zwei Babys. Die medizinische Sensation dabei: Der Nachwuchs entwickelt sich in zwei verschiedenen Gebärmüttern.

Der Geburtstermin für die dreifache Mutter Kelsey Hatcher aus den USA ist der 25. Dezember. Am Weihnachtstag erwartet die in Alabama, USA, lebende 32-Jährige zwei weitere Kinder. Ihre Schwangerschaft gilt als medizinische Sensation. Denn die beiden Babys wachsen in zwei verschiedenen Gebärmüttern heran.

Wie selten es ist, dass in beiden Gebärmüttern je ein Kind ausgetragen werden kann, beziffert Richard Davis, Experte für Perinatalmedizin an der Universität von Alabama und Arzt am Women & Infants Center in Birmingham, mit einer Wahrscheinlichkeit von „eins in einer Million“. Er betreut eigenen Angaben zufolge Hatcher während der Schwangerschaft und hat nun in der Frühstückssendung „Good Morning America“ des US-Senders ABC von der medizinischen Sensation erzählt. Er habe nur von zwei anderen Fällen gelesen, habe aber keinen Kontakt zu Ärzten aufnehmen können, die schon Erfahrung mit diesem Phänomen haben.

Zwei Gebärmütter haben nicht immer zwei Gebärmutterhälse

Hatcher und ihr Mann erzählten, sie seien völlig schockiert gewesen, als sie erfuhren, dass sich die Babys jeweils in ihrer eigenen Gebärmutter befinden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Hatcher mit einer seltenen Erkrankung geboren wurde, die als Uterus didelphys oder Doppeluterus bekannt ist, was bedeutet, dass sie zwei Gebärmütter und zwei Gebärmutterhälse hat.

„Eine doppelte Gebärmutter ist eine seltene Erkrankung, die bei manchen Frauen bereits bei der Geburt auftritt. Bei einem weiblichen Fötus besteht die Gebärmutter zunächst aus zwei kleinen Röhren. Wenn der Fötus wächst, verbinden sich die Röhren typischerweise zu einem größeren Hohlorgan. Dieses Organ ist die Gebärmutter“, beschreibt die renommierte Mayo Clinic das Phänomen. Manchmal würden sich diese Rohre nicht vollständig verbinden und sich zu seperaten Organen entwickeln. „Frauen mit einer doppelten Gebärmutter haben oft erfolgreiche Schwangerschaften. Allerdings kann die Erkrankung das Risiko einer Fehl- oder Frühgeburt erhöhen“, heißt es in einer Beschreibung. (red.)

