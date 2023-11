Riesiger Münzschatz vor Küste Sardinien geborgen

Ein privater Taucher meldete ungewöhnliches Glänzen am Meeresgrund. Die Behörden entdeckten Zehntausende Münzen in ausgezeichnetem Zustand. Einer „der wichtigsten Münzenfunde der letzten Jahre“ dar, sagt ein Beamter der sardischen Archäologiebehörde.

Ein Taucher hat unweit der Küste Sardiniens zur Entdeckung von zehntausenden antiken Bronzemünzen beigetragen. Er tauchte in den Gewässern vor Arzachena, als er im Seegras etwas Metallisches blinken sah. Er benachrichtigte die Behörden, die daraufhin Taucher der Abteilung für Kunstschutz und Unterwasserarchäologie des Ministeriums entsandten.

Die Münzen stammen aus der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts, wie das italienische Kulturministerium mitteilte. Wie viele Münzen genau geborgen wurden, steht noch nicht fest, da sie noch sortiert werden. In einer Erklärung des Ministeriums wird geschätzt, dass es sich um mindestens 30.000, angesichts ihres Gesamtgewichts möglicherweise sogar um 50.000 Münzen handelt.

Münzen in „ausgezeichnetem Erhaltungszustand“

„Alle Münzen befanden sich in einem ausgezeichneten und seltenen Erhaltungszustand“, so das Ministerium. Selbst die wenigen Münzen, die beschädigt waren, hatten noch lesbare Inschriften. „Der Schatz, der in den Gewässern vor Arzachena gefunden wurde, ist einer der wichtigsten Münzfunde der letzten Jahre“, sagte Luigi La Rocca, ein Beamter der sardischen Archäologiebehörde.

La Rocca fügte in einer Erklärung hinzu, der Fund sei „ein weiterer Beweis für den Reichtum und die Bedeutung des archäologischen Erbes, das der Boden unserer Meere, die von Menschen und Gütern aus den ältesten Epochen überquert wurden, noch immer bewahrt“. An der Ortung und Bergung der Münzen waren auch Taucher der Feuerwehr und der Grenzpolizei beteiligt.

Nach Angaben des Ministeriums wurden die Münzen hauptsächlich in einem breiten Sandbereich zwischen dem Unterwasser-Seegras und dem Strand gefunden. Angesichts der Lage und der Form des Meeresbodens könnten sich in der Nähe Reste von Schiffwracks befinden, so das Ministerium. (APA/Ag.)