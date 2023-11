Warner lässt fertigen 70-Millionen-Dollar Film platzen

Ein fix und fertiger Film soll nun doch nicht das Licht der Welt erblicken. „Coyote vs. Acme“ hätte zwar gute Erfolgschancen, heißt es. Ihn zu vermarkten wäre aber schlichtweg zu teuer. Die 70 Millionen Dollar an Produktionskosten würden so in den Sand gesetzt.

Dave Green führte Regie bei „Coyote vs. Acme“. Sein Werk über Wile E. Coyote aus den Road-Runner-Cartoons, der seine Rache an der fiktiven Firma Acme plant (es wurden fehlerhafte Geräte hergestellt, um Coyotes Leben schwer zu machen), soll nun wohl doch nie mehr jemand zu Gesicht bekommen. Dabei flossen eine Menge Arbeit und Geld in die Produktion, der Film hätte sogar beste Chancen gehabt, ein Blockbuster zu werden. Zumindest zeigte sich das Testpublikum laut Berichten schwer begeistert von der Familienkomödie.

Und trotzdem: Vergangene Woche gab das Studio Warner Bros. Discovery bekannt, ebenjenen Film weder in den Kinos noch auf dem hauseigenen Streaming-Dienst Max zu zeigen. Eine Rolle scheint der im Juni kommenden Jahres geplante Relaunch der Produktionsfirma zu sein. Man will sich mehr auf Kinderveröffentlichtungen konzentrieren, so die neue Strategie. „Mit dieser neuen Ausrichtung haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, ,Coyote vs. Acme‘ nicht weiterzuverfolgen.

Keine Gewinnchancen, kein Film

Der Grund dürfte aber nicht nur die strategische Neuausrichtung sein, vor allem die Kosten von Vertrieb und Werbung würden eine Gewinnerzielung fast umöglich machen. Den Film aufzugeben, kann für die Firma also trotz erheblicher Produktionskosten von etwa 70 Millionen Dollar (etwa 65 Millionen Euro), letzten Endes lukrativer sein, als das Publikum vor die Leinwände zu bitten. Man schreibt ihn steuerlich ab und holt sich vom Staat Millionen zurück, so beschreibt es die BBC. Legal sei das nur dann, wenn der Film tatsächlich nie gezeigt wird, also noch vor Veröffentlichung verräumt wird. Für den Regisseur Green ein regelrechter Albtraum, wie er gegenüber der BBC sagt. Er sei „mehr als am Boden zerstört“. Einen letzter Hoffnungsschimmer dürfte es dennoch geben. So wurde es Green am Montag gestattet, den Film zu verkaufen.

Mehr lesen Wann kann man diese Serien und Filme endlich sehen?

Seit der Fusionierung von WarnerMedia und Discovery Inc. zu Warner Bros. Discovery im letzten April hat der neue Geschäftsführer David Zaslav eine Reihe umstrittener Sparmaßnahmen umgesetzt. So wurde auch der 90 Millionen Dollar teure DC-Superheldenstreifen „Batgirl“ abgesagt, auch der war schon unter Dach und Fach. Trotz der hochkarätigen Besetzung mit Leslie Grace, Michael Keaton und Brendan Fraser war man im Studio der Meinung, der Film würde floppen und der Firma schaden. Die Regisseure Adil El Arbi und Bilall Fallah zeigten sich damals – im August 2022 – auf Instagram schockiert: „Wir sind traurig und schockiert über diese Nachricht. Wir können es immer noch nicht fassen.“ Fraser mahnte im Interview mit dem Magazin „Variety“, ein derartiger Umgang mit Projekten schaffe kein Vertrauen zwischen Filmemachern und dem Studio.

„Kunstfeindliche Leute“

Fast zeitgleich wurde der auch schon fast fertige Scooby Doo-Cartoon „Scoob!: Holiday Haunt“ abgeschrieben. Der Film hatte gut 40 Millionen Dollar gefressen, und wieder wurde der Regisseur (Dave Kurinsky) herb enttäuscht. Gegenüber „Variety“ sagte er: „Das ist die Sache, auf die ich meine ganze Karriere hingearbeitet habe. Wie Sie sich vorstellen können, ist es dann unglaublich enttäuschend, wenn er (Anm. der Film) nicht veröffentlicht wird.“

Im aktuellsten Fall wird dem Studio aus der Filmemacherszene Kunstfeindlichkeit vorgeworfen. Brian Duffield, der Autor und Regisseur des Science-Fiction-Thrillers „No One Will Save You“ schrieb etwa auf X (ehemals Twitter): „Ich habe den Film gesehen und er ist ausgezeichnet. (...) Die Leute, die bei Warner Bros. arbeiten, sind kunstfeindlich und ich hoffe, dass mehrere Ambosse auf ihre Köpfe fallen.“

Auch außerhalb der Szene hagelt es Kritik am Studio. Ein Reporter des Branchenportals „Deadline“, Anthoy D‘Alessandro verurteilte die Verwerfung von „Coyote vs. Acme“ als ein „weiteres Manöver der von David Zaslav geführten Warner Bros Discovery, um Filme zu vernichten.“ So langsam sollte das Studio womöglich abwägen, ob die Veröffentlichung diverser Filme oder deren Nichtveröffentlichung mehr Schaden anrichtet. (evdin)

>> Zum BBC-Bericht

>> Zum „Variety“-Artikel