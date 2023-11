46-Jähriger tot in Wiener Wohnung aufgefunden

Der Mann weist Würgespuren am Hals auf. Die Polizei schließt Fremdverschulden nicht aus.

In einer Wohnung in Wien-Margareten ist ein 46-Jähriger tot aufgefunden worden. Die Leiche weist Würgespuren am Hals sowie einen Schnitt an einem Finger auf. Fremdverschulden sei nicht auszuschließen, teilte Polizeisprecherin Barbara Gass mit.

Der Mann dürfte in der Zweitwohnung eines Bekannten übernachtet haben. Dieser wollte am Dienstagabend nach dem Rechten sehen, konnte aber die Wohnungstüre nicht öffnen. Auch auf Anrufe und Klopfen reagierte der 46-Jährige nicht. Daraufhin alarmierte der 53-Jährige die Polizei. Dort ging man von einem Unfall aus und ließ die Wohnung von der Berufsfeuerwehr Wien öffnen.

Der Mann wurde dann leblos im Bett entdeckt. Der Notarzt der Wiener Berufsrettung konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Todesursache ist noch unklar. Eine Obduktion wurde angeregt. Das Landeskriminalamt ermittelt. (Red./APA)