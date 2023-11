Blick vom Donauturm: Regenbogen über Wien

Das Wetter am Mittwoch hat mit seinem Wechsel von regnerisch zu Sonnenschein eine gute Gelegenheit geboten, Regenbogen zu sehen.

Es gibt Glücksfälle im Leben. Dass man etwa gerade am Wiener Donauturm steht, wenn ein Wetterumschwung kommt – und dann plötzlich ein kompletter Regenbogen über der Stadt zu sehen ist. So geschehen am Mittwoch bei der Präsentation der neuen Rutsche vom Donauturm.

Der Regenbogen und die neue Rutsche. Erich Kocina

Da war der Himmel noch bedeckt, der Regenbogen zeigte sich aber schon.

Blick auf Kahlenberg, Leopoldsberg und Donau. Erich Kocina

Wobei der Blick vom Donauturm auch schon beeindruckend war, als die Wolken noch dicht über der Stadt hingen.