„Hände hoch!“: Als die israelische Armee das Al-Shifa-Spital stürmte

Krieg in Nahost

Krieg in Nahost

Ein von der israelischen Armee veröffentlichtes Bild vom Einsatz im Al-Shifa-Spital in Gaza-Stadt.

Ein von der israelischen Armee veröffentlichtes Bild vom Einsatz im Al-Shifa-Spital in Gaza-Stadt. Reuters / Idf

Tausend junge Männer verlassen Mittwochfrüh nach israelischer Aufforderung die verschiedenen Abteilungen des Krankenhauses. Israelische Soldaten brachten nach eigenen Angaben auch Babynahrung und Brutkästen in das Spital, Kämpfe im Gebäude selbst habe es nicht gegeben.

„Alle Männer ab 16 Jahren heben die Hände und verlassen das Gebäude“, tönt es aus einem Lautsprecher durch das Al-Shifa-Spital in der Stadt Gaza. Auf Arabisch mit hebräischem Akzent befiehlt ein israelischer Soldat den Palästinensern, in den Innenhof zu kommen und sich zu ergeben, wie ein Journalist vor Ort der Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Nach tagelangen Kämpfen mit der islamistischen Hamas rund um das größte Krankenhaus im Gazastreifen stürmt die israelische Armee in der Nacht auf Mittwoch die Klinik. Zum Teil vermummte Soldaten schießen in die Luft. Hunderte Jugendliche folgen der Aufforderung und eilen mit erhobenen Händen von den Krankenstationen des riesigen Komplexes in den Hof, beobachtet der Reporter. Vor einigen Tagen hatte er das Krankenhaus besucht, um Interviews zu führen, konnte es dann aber wegen der Kämpfe rund um das Gelände nicht mehr verlassen.

Mehr lesen Bericht: Katar will Freilassung von 50 Geiseln vermitteln

Tausende Menschen versammeln sich vor dem Spital

Die jungen Männer kommen aus der Abteilung für Verbrennungen, der Entbindungsstation, die vor kurzem beschossen wurde, der Chirurgie und der Dialyseabteilung. Etwa tausend stehen am Mittwochmorgen mit in die Luft gereckten Armen auf dem großen Platz im Krankenhaus. Manche von ihnen sind nackt, die Soldaten haben sie auf der Suche nach Waffen und Sprengstoff ausgezogen.

Drinnen gehen Soldaten von Raum zu Raum, offenbar um Hamas-Kämpfer aufzuspüren. Immer wieder geben sie Warnschüsse ab. Die Soldaten durchsuchen auch Frauen, Kinder weinen. Manche müssen durch Terminals mit Erkennungskameras - den gleichen, wie sie entlang der Evakuierungskorridore in den südlichen Gazastreifen aufgestellt wurden.

Seit Tagen konzentrierten sich die Kämpfe zwischen den israelischen Bodentruppen und der Hamas rund um den Klinikkomplex im Westen der Stadt Gaza. Am Mittwoch rollten mehrere Panzer auch auf das Krankenhausgelände und Soldaten drangen unter anderem in die Notaufnahme ein, wie der Journalist berichtete.

Israel: Mehrere Hamas-Kämpfer getötet

Das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge zu Beginn der Erstürmung des Krankenhauses in Gaza-Stadt mehrere Kämpfer der radikal-islamischen Palästinensergruppe Hamas getötet. „Bevor unsere Soldaten in das Krankenhaus vorgedrungen sind, waren sie mit Sprengstoffsätzen und Gruppen von Terroristen konfrontiert. Es folgten Kämpfe, bei denen Terroristen getötet wurden“, teilte das Militär mit. Im israelischen Armeeradio war von fünf Toten die Rede.

Im Krankenhaus selbst habe es keine Kämpfe gegeben, sagt ein Militär-Sprecher. Zu Auseinandersetzungen mit dem medizinischen Personal oder Zivilisten sei es nicht gekommen. Zudem seien in dem Klinik-Gebäude Waffen gefunden worden. Die Armee habe zuerst die Chirurgie und die Notaufnahme gestürmt, sagte Mohammed Zakout, Leiter der Krankenhäuser im Gazastreifen, dem arabischen Fernsehsender Al-Jazeera. Zuvor hatte die Behörde berichtet, dass der westliche Teil des Spitals betroffen sei und es Explosionen gegeben habe. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben nicht.

Nach UNO-Angaben befinden sich mindestens 2300 Patienten, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Zivilistinnen und vertriebene Zivilisten im Al-Shifa-Krankenhaus, das Gesundheitsministerium der Hamas spricht sogar von 20.000 Menschen, darunter tausende Verletzte. Zeugen beschreiben die Zustände in der Klinik als katastrophal: Medizinische Eingriffe ohne Betäubung, Familien, die hungernd und durstend in den Gängen hausen, in der Luft der Gestank verwesender Leichen.

Israel: Brutkästen und andere medizinische Hilfsgüter in Klinik gebracht

Israelische Bodentruppen brachten bei ihrem nächtlichen Einsatz am Mittwoch nach eigenen Angaben auch Brutkästen, Babynahrung und medizinische Hilfsgüter in die Klinik. Wie die Armee weiter mitteilte, lief der „präzise und gezielte“ Militäreinsatz auch in der Früh weiter. Israel ist überzeugt, dass sich unter dem Gelände eine Kommandozentrale der Hamas befindet. Die Palästinenserorganisation bestreitet das.

Im Al-Shifa-Krankenhaus waren nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums zuletzt sieben Neugeborene nach dem Abschalten von Sauerstoffgeräten wegen Spritmangels für Stromgeneratoren gestorben. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Das UNO-Nothilfebüro OCHA teilte mit, unter anderem 36 Frühchen, die auf Brutkästen und damit auf Strom angewiesen sind, seien in akuter Lebensgefahr.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilte am Mittwoch mit, den Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Spitals verloren zu haben. „Wir haben erneut den Kontakt zum medizinischen Personal des Krankenhauses verloren und sind sehr besorgt um ihre Sicherheit und die ihrer Patienten“, teilt Generaldirektors Tedros Adhanom Ghebreyesus via Twitter (X) mit. Berichte über das Vordringen des israelischen Militärs in das seit Tagen belagerte Krankenhaus seien alarmierend.

Israel wirft Hamas vor, Kommandozentrum unter Krankenhaus zu betreiben

Nach israelischen Angaben unterhält die Hamas in Tunneln unter der Klinik eine Kommandozentrale, die USA teilen diese Einschätzung. Seit Jahren beschuldigt Israel die radikalislamische Palästinenserorganisation, die Krankenhäuser im Gazastreifen als Stützpunkte zu nutzen, ein Tunnelnetz unter Al-Shifa gegraben zu haben und die Patienten als „menschliche Schutzschilde“ zu missbrauchen.

Das Weiße Haus distanzierte sich von der Militäraktion. „Wir unterstützen keine Luftangriffe auf ein Spital und wollen auch keine Feuergefechte in einem Spital sehen“, sagte ein Vertreter des Nationalen Sicherheitsrats der USA am Dienstagabend (Ortszeit). Spitäler und Patienten „müssen geschützt werden“.

Während die Vereinten Nationen, internationale Nichtregierungsorganisationen und die Weltgesundheitsorganisation jeden Tag wiederholen, dass ein Krankenhaus „niemals angegriffen werden darf“, sieht Israel in der Erstürmung der Al-Shifa-Klinik keinen Verstoß gegen das Völkerrecht. Die Hamas spricht von einem „Kriegsverbrechen und einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit“.

Mehr lesen Der Propagandakrieg um Al-Shifa

Armeesprecher: „Israel im Krieg mit Hamas, nicht mit Zivilisten“

Israel betonte bei der Bekanntgabe der Militäraktion, Zivilisten im Krankenhaus schützen zu wollen. Den vorrückenden Kräften gehörten auch Mediziner und Arabischsprechende an. Sie seien besonders geschult, damit den als menschliche Schutzschilde missbrauchten Zivilisten kein Schaden entstehe. Man habe die Hamas mehrmals öffentlich gewarnt, dass die fortgesetzte Nutzung des Spitals dessen geschützten völkerrechtlichen Status untergrabe. Am Dienstag habe man den zuständigen Behörden in Gaza neuerlich kommuniziert, dass innerhalb von zwölf Stunden alle militärischen Aktivitäten innerhalb des Spitals enden müssten. „Leider ist das nicht passiert.“

Neuerlich betonte die israelische Armee, dass es bei der Bodenoffensive um die Niederringung der Terrororganisation Hamas und die Befreiung der von dieser verschleppten israelischen Geiseln gehe. „Israel ist im Krieg mit der Hamas, nicht mit den Zivilisten in Gaza“, hieß es. Darin betonte die Armee auch, dass man umfangreiche Evakuierungen aus dem Krankenhaus ermöglicht habe und in andauerndem Dialog mit den Spitalsbehörden gewesen sei.

Der Sprecher der israelischen Armee, Oberstleutnant Peter Lerner, sagte dem Sender CNN, das Krankenhaus und der Komplex seien für die Hamas „ein zentraler Knotenpunkt ihrer Operationen, vielleicht sogar das schlagende Herz und vielleicht sogar ihre Schaltzentrale“.

Die israelische Armee wirft der Hamas schon länger vor, ihr militärisches Hauptquartier in Tunneln unter dem Krankenhaus errichtet zu haben. Israels Armeesprecher Daniel Hagari veröffentlichte als Beweise entsprechende Videos und Fotos. Die Terrororganisation wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete die Aufnahmen als gefälscht. Auch die US-Angaben bezeichnete sie als „Lügen“. (APA/Reuters/dpa)