Eine Insassin des Frauengefängnisses Schwarzau (Bezirk Neunkirchen) ist offenbar bereits vergangene Woche geflohen. Das berichtet der „Kurier“. Es ist bereits die dritte Flucht binnen weniger Tage, immer entkamen die Häftlinge bei einem Krankenhausbesuch.

Die Insassin kam in das Landesklinikum Wiener Neustadt. Weil sie dort stationär aufgenommen wurde, hatte man die Bewachung abgezogen. Kurz danach verließ sie das Spital und tauchte unter. Das Spitalspersonal schlug Alarm.

16-Jähriger postet Videos von Flucht

Am Montag flüchtete ein 16-jähriger Afghane ebenfalls aus dem Krankenhaus in Wiener Neustadt, wo er für eine Untersuchung hingebracht wurde. Er war in der Justizanstalt für Jugendliche in Gerasdorf (Bezirk Neunkirchen) und wäre im Jänner aus der Haft entlassen worden. Seit seiner Flucht postet der Teenager immer wieder Videos auf Instagram. Zu sehen sind Medienberichten zufolge Fluchtszenen ebenso wie Handschellen und Suchtmittel. Nach Angaben von Loidl sind die Aufnahmen der Polizei bekannt, die Videos werden demnach geprüft.

Am Dienstag ist dann ein Insasse der Justizanstalt Stein geflüchtet. Auch er entkam im Rahmen eines Spitalsbesuchs. Der 35-jährige Russe saß wegen schweren Raubes ein und hätte noch elf Jahre Gefängnis vor sich gehabt.

in allen drei Fällen brachten Alarmfahndungen keinen Erfolg. (schev)

