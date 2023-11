Das Nachrichtenmagazin führt ein Digital-Abo ein und erscheint ab sofort einen Tag früher.

Bereits ab kommenden Wochenende wird das „Profil“ schon am Samstag zum Verkauf aufliegen. „Weil die Menschen dann mehr Zeit haben, zu lesen, und weil wir uns im Einzelverkauf leichter tun“, sagt Chefredakteurin Anna Thalhammer. Künftig werde man etwa schon am Samstag an der Supermarktkassa aufliegen. Das soll die Leserzahlen steigern.

Gleichzeitig sollen die Inhalte der Print-Ausgabe online nicht mehr gratis zur Verfügung stehen. „Dass wir eine Paywall aufziehen, wurde schon beschlossen, bevor ich gekommen bin. Ich halte das für den richtigen Weg, weil Qualitätsjournalismus etwas wert ist“, sagt Thalhammer. Das Abo soll 10,90 Euro im Monat kosten, bei jährlicher Bezahlung 9,90 Euro pro Monat. Wer ein Print-Abo dazu hat, zahlt jeweils 10 Euro im Monat mehr. Während größere Recherchestücke, Magazingeschichten oder Interviews aus der Print-Ausgabe hinter der Bezahlschranke verschwinden werden, sollen Online-only-Inhalte, die sich vornehmlich an eine jüngere, weiblichere Zielgruppe richten, aber auch Meinungselemente weiterhin frei zu lesen sein.

Online only für die junge Zielgruppe

Ein eigenes Digitalteam mit sechs Mitarbeitern wird sich um Social Media und den Podcast kümmern und die Online-only-Inhalte auf die Website bringen, etwa TikTok-Trendgeschichten. Es gehe um „Stoff für junge Leserinnen und Leser“, damit diese regelmäßig die Website besuchen. Auch der wöchentliche Newsletter wird in diesem Sinne reformiert und soll künftig jeden Mittwoch einen kurzen Chat mit Leuten aus Politik oder Wirtschaft bringen. Dabei solle „sehr locker, schnell, lustig und kurz“ über aktuelle Themen „geplaudert“ werden. Auch Kulturtipps zu gesellschaftspolitisch wichtigen Events und Büchern werde man machen und den Podcast darin bewerben.