Volksmusiker Heino trauert um Ehefrau Hannelore

Schon am 8. November ist die Österreicherin im eigenen Haus in Kitzbühel verstorben. Ehemann Heino sei „am Boden zerstört“.

Volksmusik-Star Heino (84) trauert um seine Ehefrau Hannelore. Hannelore Kramm starb im Alter von 82 Jahren in ihrem Haus in Kitzbühel, wie Heinos Manager Helmut Werner am Mittwoch gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bekanntgab. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über ihren Tod berichtet. Hannelore Kramm wurde am 30. Mai 1942 in Linz geboren und war selbst auch als Sängerin und Schauspielerin tätig.

Sie starb demnach bereits am 8. November, zuhause im eigenen Bett. Ihr Gesundheitszustand dürfte sich Berichten zufolge in den letzten Wochen rapide verschlechtert haben. Heino sei bei Dreharbeiten in Berlin gewesen, habe diese abgebrochen und sei zu seiner Frau geeilt. Ihr zuliebe hatte das Paar seinen Lebensmittelpunkt zuletzt von Bad Münstereifel nach Kitzbühel verlegt. „Hannelore fühlt sich in Österreich wohler“, hatte Heino, gebürtiger Düsseldorfer, vor einem Jahr gesagt.

Heino und Hannelore 1982 in Kapstadt, Südafrika. United Archives / Wolfgang Kühn via Imago Images

„Heino ist am Boden zerstört und in tiefer Trauer“, hieß es vonseiten des Managements. „Das war der schlimmste Tag in seinem Leben.“ 1972 haben sich Heino und Hannelore während der Dreharbeiten des Films „Blau blüht der Enzian“ kennengelernt, sieben Jahre später gaben sich die beiden das Ja-Wort. Vor vier Jahren feierten sie ihre Rubin-Hochzeit im engsten Kreis. Sie galten viele Jahre als das Traumpaar der deutschen Volksmusik. Er auf der Bühne, sie dahinter.

Nicht nur privat war Hannelore der wichtigste Menschen für Heino, auch beruflich. Sie gab ihm ein neues Outfit – die für ihn damals typischen Rollkragenpullover verschwanden – vermittelte ihm auch mehr Sicherheit im Umgang mit Medien, gab immer wieder neue Impulse für seine Karriere.

„An Hannelore kam niemand vorbei“

Ob sie auch die Impulsgeberin für das neue Heino-Image als „Rocker“ war? „Sie war auf jeden Fall eine Bereicherung“, blieb Heinos Management im Ungefähren.. Sie dürfte schon entscheidend beteiligt gewesen sein. So sagte einer, der zuerst Heino allein und später auch Heino und Hannelore beruflich über Jahrzehnte begleitete. „An Hannelore kam in wichtigen Fragen niemand vorbei.“

Und trotzdem dürfte der Volksmusiker gegen ihren Willen den Ballermann-Hit „10 nackte Friseusen“ von Mickie Krause gecovert haben. „Ich habe ihn gefragt, ob er den Verstand verloren hat“, wurde sie von der „Bild“ zitiert, „Wie kommt er in seinem Alter noch auf solche Ideen?“

Schon vor der Hochzeit mit Heino kannte die Österreicherin das Showgeschäft. Die Modeschöpferin für Dirndl- und Folklore-Mode hatte damals schon als Sängerin Platten produziert und war in diversen Filmrollen zu sehen. Aber es sind vor allem ihre beiden Männer, die das Bild von ihr in der Öffentlichkeit prägten. Die Hochzeit 1968 mit dem österreichischen Prinzen Alfred von Auersperg machte sie zu einer Prinzessin. Die große Liebe hat sie dennoch im Volksmusiker gefunden. (APA/red.)