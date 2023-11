Anti-Regierungsproteste in Israel: „Wir werden das Land niederbrennen“

Krieg in Gaza

Nur jeder fünfte Israeli will Premier Benjamin Netanjahu nach dem Krieg noch an der Regierungsspitze. Angehörige der Hamas-Geiseln marschieren zu seinem Amtssitz: Netanjahu müsse alles tun, um die Geiseln zu befreien.

Die Gratiszeitung „Israel Hayom” galt lange als Hausblatt des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. In Israel trägt die Zeitung deshalb sogar den Spitznamen „Bibiton“, eine Kombination aus dem hebräischen Wort für Zeitung, „Iton“, und dem Spitznamen Netanjahus, „Bibi“. So viel Hintergrund ist nötig, um zu zeigen, wie schlecht es um das öffentliche Ansehen des Premiers steht.

„Netanjahu, führe uns zum Sieg, und dann geh“, lautete die Überschrift eines Meinungsbeitrags in Israel Hayom. Verfasst hatte diesen kein rebellischer Gastautor, sondern Uri Dagon, der Nachrichtenchef. Der Text endet mit den Worten: „Benjamin Netanjahu muss so schnell wie möglich abtreten.“

Netanjahu wälzt Verantwortung ab

Mit dieser Forderung hat Dagon eine große Mehrheit der Israelis hinter sich. Nur jeder Fünfte will einer Umfrage zufolge Netanjahu nach dem Krieg noch an der Regierungsspitze sehen. Auch seine Likudpartei ist in den Erhebungen dramatisch abgesackt.