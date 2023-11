Chronischen Husten nicht auf die leichte Schulter nehmen

Wir haben zwar ein gutes Angebot an Medikamenten, gute Reha-Möglichkeiten und eine hohe Zahl an gut qualifizierten Lungenfachärzten, aber es fehlt an einem Versorgungsmanagementplan. Es braucht ein Versorgungsnetzwerk, in dem klar definiert ist, wer welche Aufgaben übernimmt und wie Brücken geschlagen werden können, um eine nachhaltige Betreuung zu gewährleisten. Da ist noch viel Luft nach oben.