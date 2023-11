Eintauchen in märchenhafte Wasserwelten

Von Künstler Friedensreich Hundertwasser und dem Visionär KR Robert Rogner in naturnaher Bauweise errichtet, verspricht das Rogner Bad Blumau vollkommene Entspannung für alle Sinne.

Alles, was die Gäste bei ihrem Thermenbesuch mitbringen müssen, ist Zeit. Zeit, um all das Schöne und Vielseitige voll auszukosten. Zeit, um zu genießen. Wenn Umrisse goldener Kuppeln, bunter Säulen und Fassaden aus dem Dampf der heißen Quellen auftauchen, ist man angekommen. An einem Ort, an dem der Mensch im Mittelpunkt steht und rundum verwöhnt wird. Regionale Köstlichkeiten runden den Thermenaufenthalt ab und lassen den Gaumen einen Ausbruch an Lebensfreude verspüren – ehrlich, bewusst und mit Freude.

Weitläufige Bade-, Thermal- und Saunalandschaft mit Badetemperaturen von 21 bis 37°C laden zum Verweilen ein. Das Element Wasser lässt sich auf vielfältige Weise erleben. Unzählige Refugien schenken hier Ruhe und Erholung. Den perfekten Tagesausklang erlebt man im Vulkania® Urmeer, wenn der Vulkan Strombolino in einem kugelroten Feuerspiel erwacht und die Welt für einen Augenblick den Atem anhält.

Beigestellt

Einzigartiges Urmeer

Die Vulkania® ist Meer und mehr. In ihr kann man baden wie im Meer, dem hohen Salzgehalt sei Dank, aber sie ist auch besonders heiß. Sie sprudelt mit Eigendruck aus einer Tiefe von rund 3000 Metern und hat bei Austritt immer noch 104° C. Bevor sie im Heilsee für Badefreuden sorgt, wird sie zur Energiegewinnung genutzt. Das Wasser muss zum Baden gekühlt werden und nicht geheizt. Vielmehr ist es die Heizung, welche die gesamte Anlage ganzjährig bis zu einer Außentemperatur von -20° C mit Wärme versorgt. Ganz im Sinne der nachhaltigen und umweltschonenden Denkweise von Friedensreich Hundertwasser und KR Robert Rogner verfügt das Rogner Bad Blumau noch über eine dritte Quelle. Die Bohrung der Balthasar Quelle wird derzeit für die Rückgabe des Wassers an die Natur genutzt – ein nachhaltiger und in sich geschlossener Wasserkreislauf.

Spürbar anders

Leben im Einklang mit der Natur ist auch im Bereich Gesundheit und Schönheit das Credo des Rogner Bad Blumau. Selbst hergestellte biologische Vollsonnenölauszüge für die Massagen, hochwertige Naturkosmetik und die hauseigene Bio-Kosmetiklinie mit Vulkania® Heilwasser, Rogners Bio-Seifenwerkstatt und langjährige Partner mit denselben Wertvorstellungen sind nur ein paar Beispiele aus dem mehrfach ausgezeichneten Spa-Bereich. Ein fachlich hoch qualifiziertes Team an MasseurInnen trägt die Gäste wortwörtlich auf Händen. Die fundierte Ausbildung und die jahrelange Erfahrung der TherapeutInnen sprechen für äußerste Kompetenz und Qualität. Achtsamkeit, Individualität und das richtige Gespür in den Fingerspitzen ermöglichen ein vollkommenes Gefühl der Entspannung und Erholung. Hier steht der Mensch mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Weitere Informationen online nachzulesen unter: blumau.com