Nach tagelanger Belagerung drangen in der Nacht israelische Truppen in das Al-Shifa-Krankenhaus ein. Die WHO warnt: Sie habe den Kontakt zu den Medizinern verloren.

Hauptbild • Medics move a patient through the smoke-filled corridors inside Al Shifa hospital following an Israeli raid, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian group Hamas, in Gaza City, Gaza November 15, 2023. Gaza Ministry Of Health/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY • Reuters / Gaza Ministry Of Health