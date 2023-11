Jessica Hausner: Nichts. Im Gegenteil: Ich habe das Gefühl, dass wir alle an etwas glauben – auch die, die das nicht von sich behaupten würden. Meine Wahrnehmung, dass jede Person in ihrer eigenen Welt steckt, die sie dann in der Wirklichkeit wiederzuerkennen meint, ist ein wichtiger erzählerischer Ausgangspunkt. Bei meinem neuen Film, „Club Zero“, wollte ich das bewusst übersteigern: Da ist der eigene Glaube an etwas Absurdes stärker als der Widerspruch, den die Wirklichkeit dagegen leistet.