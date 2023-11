Die Mittel stammen aus dem Auslandskatastrophenfonds. Die Ausschüttungen sind für humanitäre Zwecke in den von politischen Krisen und Naturkatastrophen gebeutelten Regionen gedacht.

Zur Linderung der akuten Not in Syrien, Libanon und Jordanien stellt Österreich sechs Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) des Außenministeriums bereit. Das hat der Ministerrat am Mittwoch beschlossen. Der AKF ist für das laufende Jahr mit 77,5 Mio. Euro dotiert, die Ausschüttungen sind für humanitäre Zwecke gedacht. Durch den Syrien-Krieg etwa wurden Millionen von Menschen in die Nachbarländer vertrieben und sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Hinzu kommen laut Aussendung von Mittwoch die weltweite Ernährungskrise infolge des Ukraine-Kriegs und die Nachwehen der Erdbebenkatastrophe vom Februar 2023. „Die brutalen Terrorangriffe der Hamas auf Israel drohen die Region nun weiter zu destabilisieren“, argumentiert das Außenministerium die Ausschüttung weiter. „Kriege und Konflikte zerstören Zukunftsträume ganzer Generationen und machen Hoffnung zunichte“, sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) laut Aussendung. „Gemeinsam mit unseren Partnern sorgen wir dafür, dass vor allem Frauen und Kinder notwendige Hilfe bekommen oder die Gesundheitsversorgung in der Krisenregion verbessert werden kann. Damit geben wir Menschen in größter Not ein Stück Hoffnung und kommen unserer internationalen Verantwortung nach.“

Mehr als 15 Millionen Menschen in Syrien benötigen Hilfe

Syrien ist sei mittlerweile zwölf Jahren Schauplatz eines blutigen Konflikts. Mehr als 15 Millionen Menschen, darunter sieben Millionen Kinder, benötigten dringend humanitäre Hilfe. Der Krieg in Syrien habe 6,8 Millionen Menschen innerhalb Syriens vertrieben, weitere 5,2 Millionen in der Region, so das Außenministerium. Die Zerstörungen im Nordwesten Syriens als Folge des schweren Erdbebens hätten die Situation dramatisch verschärft.

Auch in den Nachbarstaaten Libanon und Jordanien sei die kritische Infrastruktur massiv belastet, heißt es in der Aussendung. Neben der Aufnahme von syrischen Vertriebenen bringen demnach extreme Wettersituationen, die Auswirkungen der Pandemie und die weltweite Ernährungskrise als Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die beiden Staaten in Bedrängnis.

„Eine Region, die ohnehin schon arm an guten Nachrichten war, droht durch die brutalen Terrorangriffe der Hamas noch instabiler zu werden. Hier gilt es rasch und unbürokratisch zu helfen und so auch neuen Migrationswellen entgegenzuwirken“, so Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) laut Aussendung.

Zwei Millionen Euro für das Rote Kreuz

Von den sechs Millionen Euro gehen zwei Millionen Euro an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) sowie jeweils eine Million Euro an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) und an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Syrien. Jeweils eine Million Euro werden UN Women für den Libanon und dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) für Jordanien zur Verfügung gestellt. „Durch die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen trägt Österreich dazu bei, die dringendsten Bedürfnisse vor Ort zu decken“, schreibt das Außenministerium. Die Prüfung der österreichischen Entwicklungsgelder für das UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA und andere Organisationen in Palästina laufe indes weiter, hieß es am Mittwoch aus dem Ministerium zur APA.

Das Österreichische Rote Kreuz zeigte sich in einer Aussendung am Mittwoch „erfreut“ über die zugesagten zwei Millionen Euro für humanitäre Hilfe: „Die mediale Aufmerksamkeit nach einer Krise oder Katastrophe verschwindet bereits einige Tage nach dem Ereignis, doch die Not der Menschen bleibt. Und das oft jahrelang. Umso wichtiger ist die fortdauernde Unterstützung in betroffenen Regionen wie eben Syrien, Libanon oder Jordanien“, so Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes. (APA)