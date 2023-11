Das AMS stellt sein System für die Jobvermittlung um

Künftig soll es bei der Vermittlung nicht mehr um konkrete, festgeschriebene Berufsbilder gehen, sondern um Kompetenzen.

Wien. Die Wirtschaft steckt in der Rezession, aber beim Arbeitsmarktservice (AMS) sind immer noch rund 100.000 offene Stellen gemeldet. Laut Stellenmonitor des Wirtschaftsbundes, der auch Online-Jobinserate einbezieht, waren im Oktober sogar 207.000 Jobs offen. Die große Krise auf dem Arbeitsmarkt ist bislang ausgeblieben, die Arbeitslosigkeit stieg nur leicht. Damit Unternehmen leichter Mitarbeiter und Arbeitslose leichter Jobs finden, stellt das AMS nun seinen Modus für die Jobvermittlung um. In Zukunft werde das AMS die Kompetenzen seiner Kunden mit den Bedürfnissen der Betriebe „matchen“, kündigten die AMS-Spitzen am Mittwoch an.

Denn die Berufsbilder ändern sich nicht zuletzt wegen der Digitalisierung stark. Ein Installateur brauche heute beispielsweise auch Wissen über Fotovoltaik-Anlagen, Fernwärme und Klimageräte. Und ein Maschinenbauingenieur brauche Wissen über Robotik, Nachhaltigkeit und alternative Energien. In einer neuen digitalen Datenbank werden nun die individuellen Fähigkeiten und Kenntnisse von Arbeitssuchenden digital erfasst und gezielt mit den Vorstellungen und Bedürfnissen von Unternehmen abgeglichen.

Neue Trends am Arbeitsmarkt

Damit reiche es nicht mehr, Arbeitssuchende allein unter ihrem Berufstitel abzuspeichern. Denn dieser bilde oft nicht alle Fähigkeiten der AMS-Kunden ab und Unternehmen wüssten oft gar nicht genau, nach welchem Berufstitel sie überhaupt suchen würden. „Immer mehr Firmen suchen etwas, wovon sie nicht wissen, wie man es nennt“, sagte AMS-Vorstand Johannes Kopf.

»Das ist die größte Innovation im AMS seit 25 Jahren.“ « Johannes Kopf AMS-Vorstand

Ein plakatives Beispiel, in dem das neue System erfolgreich war: Für eine beim AMS gemeldete ehemalige Mitarbeiterin eines Reisebüros konnten die AMS-Berater zunächst keinen Job finden. Durch das neue Kompetenz-Matching fanden sie heraus, dass die Arbeitssuchende für das Reisebüro oft Texte lektoriert hatte. Als Folge fand man für sie eine Stelle als Lektorin. „Es finden sich Matches, die wir davor gar nicht gefunden hätten“, sagte AMS-Vorstand Kopf.

Derzeit laufe das Programm im Probebetrieb, ab 1. Jänner wird es verpflichtend. Kopf sprach von der „größten Innovation im AMS seit 25 Jahren.“ Er verglich das Programm mit einer Partnerbörse. Das neue System zeigt auch an, zu welchem Prozentsatz die vorhandenen mit den nachgefragten Kompetenzen zusammen passen. Außerdem zeigt es auf einen Blick die Entfernung des potenziellen neuen Arbeitsplatzes zum Wohnort an.

Mit dem neuen System begegne man beim AMS der zunehmenden Komplexität am Arbeitsmarkt. Umso wichtiger sei es, dass das AMS nun auf die Veränderung von beruflichen Spezialisierungen, der Akademisierung und anderen Trends reagiere, sagte Petra Draxl, Vorständin im AMS. Das Kompetenzmatching solle auch dem Arbeits- und Fachkräftemangel Rechnung tragen. Es richtet sich insbesondere an niedrig qualifizierte Arbeitslose, die formal wenig Kompetenzen vorzuweisen hätten. Arbeitsminister Martin Kocher nannte das neue Kompetenzmatching einen „Meilenstein“ und erheblichen Fortschritt bei der Kundenbetreuung des AMS. „Je mehr bekannt ist über die Kompetenzen, die jemand mitbringt, desto besser kann eine Vermittlung gelingen.“ Das System biete aber nicht nur auf individueller Ebene Chancen für Unternehmen und Arbeitssuchende, es werde auch zu positiven Effekten am Arbeitsmarkt führen, sagte Kocher.

Mehr Bewerber ansprechen

Das AMS konnte nach eigenen Angaben im Vorjahr rund 588.000 Menschen eine Arbeit oder eine Lehrstelle vermitteln. . Es gab mehr als vier Millionen Vermittlungsvorschläge, davon 252.000 an Lehrstellensuchende. Durch das neue System könnten Betriebe mehr Bewerber ansprechen, indem sie erforderliche Kompetenzen melden statt Berufe. (hie)