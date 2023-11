„Wir sind ein echter Partner für Ihre Energielösung!“

Erneuerbare Energie. Langfristige Planbarkeit mit sauberem Strom: Enery Industry Partnerships sind als individuelle Energielösung für energieintensive Industrieunternehmen besonders attraktiv und eine Weichenstellung für die Energiewende.

Seit zwei Jahren schon bietet Enery als österreichischer Grünstromerzeuger individuelle Energielösungen für Unternehmen im CEE-Raum an: Die Enery Industry Partnerships (EIPs) unterstützen die Industrie nicht nur bei der Energiewende und beim Erreichen der Klimaziele. Die maßgeschneiderten Modelle sorgen in den Betrieben für etwas, das gerade in volatilen Zeiten wie diesen in der globalen Wirtschaft überaus selten geworden ist: Sie sorgen für Sicherheit. Denn EIPs bieten den Verantwortlichen in Unternehmen, vom CEO bis zum Sustainabilty-Manager, langfristige Planbarkeit, wie Cristian Codrea erklärt.

Cristian ­Codrea, Head of Enery Industry Partnerships: „Wir sind nicht einfach nur Energieversorger, wir treten als echter Partner auf.“ Enery

Der 41-Jährige ist seit dem heurigen Jahr als Head of Enery Industry Partnerships tätig; eine Position, die sich ganz dem Ausbau der in der Energiebranche wohl einzigartigen Partnerschaften widmet. Als Manager mit langjähriger Erfahrung in Mittel- und Osteuropa (CEE) verfügt er über jene Kompetenz, die es Enery ermöglicht, internationale Unternehmen auch standortübergreifend zu begleiten. Wobei „Begleitung“ genau das beschreibt, was die EIPs ausmacht, so Codrea: „Wir sind im Rahmen unserer Partnerschaften nicht einfach nur Energieversorger. Wir bieten ein Gesamtpaket und kümmern uns um Planung, um Genehmigungen, um den Betrieb der Energieanlage inklusive Wartung und Instandhaltung. Und wir kümmern uns um die Finanzierung. Die Kunden tragen null Risiko.“

Langfristig attraktiv

Mittels eingehender Analyse des jeweiligen Industriebetriebs wird vorab erhoben, welche Möglichkeiten ein Unternehmen aufweist und welche Anforderungen es hat. „Wir wollen das Geschäft des Kunden verstehen“, erläutert Codrea. „Wir wollen verstehen, wo und wann er konkret Energie braucht, beziehungsweise verbraucht. Wir schauen uns die Produktionsprozesse an, die Logistik, die Lagerung, die Büros.“ Nachsatz: „Das ist, was uns vom klassischen Energieversorger unterscheidet: Wir treten eben als echter Partner auf.“

Gemeinsam wird nach der Analyse des Betriebs ein passendes Geschäftsmodell erstellt, das dem Unternehmen langfristig saubere Energie sichert. Zum fairen, attraktiven Fixpreis über viele Jahre – wodurch die erwähnte Planbarkeit ermöglicht wird. Cristian Codrea: „Unser Angebot umfasst Onsite-Contracting für Anlagen am Industriegelände unserer Kunden sowie Offsite-Contracting für direkte Grünstrom-Lieferungen von externen Freiflächen. Wir investieren auch in die Entwicklung von Dachanlagen und Energieparks auf industriell nicht mehr nutzbaren Flächen in der Nähe der Industrieanlagen. Ein weiteres Vertragsmodell sind virtuelle Power Purchase Agreements, kurz PPAs, mit denen es eine rein finanzielle Vereinbarung zwischen Energieerzeuger und Unternehmen gibt.“ Als führender Entwickler, Besitzer und Betreiber von erneuerbaren Energiesystemen im CEE-Raum legt Enery den Fokus neben der heimischen Industrie auch auf Länder wie Tschechien, Polen, Rumänien und Bulgarien. „Hier kann viel in Richtung Energiewende bewegt werden“, sagt Codrea. „Das Potenzial zur Einsparung ist enorm.“ Der Head of Enery Industry Partnerships zeigt sich überzeugt, dass „unsere Partnerschaften die Lösung darstellen, um den Ausbau von erneuerbaren Energien voranzutreiben, die Energiewende entscheidend zu fördern und den CO2-Ausstoß zu reduzieren.“ Und er ergänzt: „Nachhaltigkeit ist außerdem Kern unseres Geschäftsmodells, und zwar nicht nur bei der Energieerzeugung, sondern auch bei der Errichtung und im Betrieb von Anlagen.“

Reden wir darüber!

Die notwendige Energiewende in der Industrie, das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und die Senkung des CO2-Fußabdrucks sind auch Themen der 1. Enery Energiekonferenz am 22. November 2023. Enery lädt dazu Entscheidungsträger:innen aus der Industrie von 10 bis 14 Uhr ins „Presse“-Studio, Hainburgerstraße 33, 1030 Wien.

Als Keynote-Speaker wird Wolfgang Anzengruber, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Verbund AG, unter dem Titel „Transformation des Energiesystems als Herausforderung für Wirtschaft und Gesellschaft“ über Herausforderungen, Zielsetzungen sowie Schritte zur Energiewende sprechen.

In weiteren Fachvorträgen von ausgewiesenen Branchenexperten erfahren Teilnehmende, wie Industrie und Energieproduzenten gemeinsam die Transformation und den Kampf gegen den Klimawandel vorantreiben können. In Podiumsdiskussionen kann man sich schließlich über die Bedeutung und Umsetzung von maßgeschneiderten Stromliefermodellen informieren – und wie das eigene Unternehmen davon profitieren kann.

