Was hält der Rest der Welt von Europa?

Europa präsentiert sich gern als Ort der Demokratie, Menschenrechte und Meinungsfreiheit. Doch sieht der Rest der Welt das genauso?

Michael Laczynski, Europa-Ressortleiter der „Presse“, erklärt in dieser Folge eine globale Umfrage des European Council on Foreign Relations (ECFR), der zufolge die Wahrnehmung Europas im globalen Süden ambivalent ist.



Rund zehntausend Menschen in nicht europäischen Ländern wie Brasilien, Indonesien, Indien oder Südafrika wurden dabei gefragt, was sie vom Westen im Allgemeinen und von Europa im Speziellen halten. Der westliche Lebensstil stößt dabei auf Gefallen: Müssten sie auswandern, dann würden die Befragten am liebsten in der Europäischen Union leben. Während der Wohlstand und die persönlichen Freiheiten Europas also gut ankommen, blickt man für Handels- und militärischen Allianzen aber lieber nach China oder Russland.

Gast: Michael Laczynski, „Die Presse“

Host: Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Quelle: EU-Parlament

Mehr zum Thema:

>>> Zum Policy Brief des European Council On Foreign Relations