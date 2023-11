Bayer: Bleibt uns Glyphosat weiterhin erhalten?

Im Dezember läuft die Zulassung für den Unkrautvernichter Glyphosat aus. Am Donnerstag könnten die Weichen für den weiteren Einsatz bis 2033 gestellt werden.

Es war die größte Übernahme, die ein deutscher Konzern je getätigt hatte: der Kauf des US-Saatgutherstellers Monsanto durch den Leverkusener Bayer-Konzern im Jahr 2016. Nach wochenlangem Verhandlungspoker blätterte der Pharma-und Chemieriese schließlich 66 Milliarden Dollar für den Hersteller des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat auf den Tisch. Man sah den Deal als Chance, um im Konkurrenzkampf der Chemiekonzerne nicht unterzugehen. Doch hatte das Unternehmen wohl eines unterschätzt: den Rattenschwanz an Rechtsstreitigkeiten, den das Herbizid Round-up noch nach sich ziehen würde.

Nun steht aber noch mehr auf dem Spiel: Denn am Donnerstag wird sich ein Berufungsausschuss in Brüssel damit befassen, ob der Wirkstoff Glyphosat bis Ende 2033 weiterhin in der EU eingesetzt werden darf. Die aktuelle Genehmigung für das Pestizid läuft am 15. Dezember dieses Jahres aus, weshalb bis zum 14. Dezember eine Lösung gefunden werden muss.