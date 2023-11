Signa Prime wirbt um frisches Geld bei Investoren

Allein heuer benötigt die Immobiliensparte von René Benkos Immobilien- und Handelskonzern 500 Millionen Euro. Zu ihr gehören das Berliner KaDeWe und das Selfridges in London.

Wien. René Benkos wichtigste Immobiliensparte Signa Prime Selection hat sich in den letzten Tagen an Investoren gewandt, um in den kommenden Monaten bis zu zwei Milliarden Euro an frischen Mitteln aufzubringen. Das berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die Sparte, der die prominentesten Signa-Projekte vom Berliner KaDeWe über Selfridges in London bis hin zum Hamburger Bauprojekt Elbtower gehören, hat potenziellen Investoren mitgeteilt, dass sie allein in diesem Jahr 500 Millionen Euro benötigt, um ihren Verpflichtungen nachzukommen, heißt es bei Insidern, die in die Gespräche involviert sind und nicht namentlich genannt werden wollen. Im ersten Halbjahr 2024 werden weitere 1,5 Milliarden Euro benötigt, hieß es.

Einige der angesprochenen Investoren hätten Signa Prime bereits einen Korb gegeben, ist weiter zu hören. Andere sich hingegen noch in der Anfangsphase der Prüfung. Signa reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Die Signa-Gruppe hat vergangene Woche den Sanierungsexperten Arndt Geiwitz beauftragt, den Konzern zu restrukturieren. Geiwitz hat angekündigt, bis Ende November einen ersten Plan vorzulegen.

Signas Fälligkeiten

Eine privat platzierte Anleihe der Signa Prime im Umfang von 200 Millionen Euro wird laut Geschäftsbericht bis 30. November fällig. Partizipationsscheine im Nennwert von 130 Millionen Euro laufen am 31. Dezember aus.

Darüber hinaus dürfte das Unternehmen Verpflichtungen aus Projektkrediten und Bauleistungen haben. Steigende Zinsen und sinkende Immobilienbewertungen haben zu Liquiditätsengpässen bei Signa geführt. Auf mehreren Baustellen ruht die Arbeit. Verschiedene Teile der Signa-Gruppe haben bereits im Laufe des Jahres Liegenschaften, Unternehmensanteile und Geschäftsbereiche verkauft. Im Rahmen der Sanierung könnte Signa dem Vernehmen nach versuchen, ein Schuldenmoratorium bis Ende Jänner auszuhandeln. (Bloomberg)