53-Jähriger überschlug sich mit Auto: Tot

Schon beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann nicht mehr bei Bewusstsein. Reanimationsversuche scheiterten.

Ein 53-jähriger Autolenker ist am Mittwochabend bei einem Unfall in der Nähe von Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, kam er gegen 18.35 Uhr zwischen Rohr an der Raab und Paurach rechts von der Feldbacher Straße (B68) ab, überschlug sich und blieb in einem Acker auf dem Dach liegen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte sei der Mann nicht mehr bei Bewusstsein gewesen; Reanimationsversuche scheiterten.

Die Ursache des Unfalls, der sich offenbar ohne Fremdbeteiligung ereignete, sei unklar. Die Rettungskräfte waren von nachkommenden Verkehrsteilnehmern alarmiert worden, die in der Dunkelheit auf die Scheinwerfer des im Acker liegenden Fahrzeugs aufmerksam geworden seien.

Dem Südoststeirer konnte aber auch der Notarzt und die Crew eines Rettungshubschraubers nicht mehr helfen. Er sei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Angehörigen des Südoststeirers würden vom Kriseninterventionsteam betreut. Die B68 war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 21 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, es wurde eine Umleitung eingerichtet. 27 Feuerwehrleute aus Feldbach und Gniebing waren im Einsatz. (APA)